Detva má budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 20 miliónov eur

Detva 21. decembra (TASR) - Mesto Detva plánuje na budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 20 miliónov eur. Návrh rozpočtu na rok 2022 schválili mestskí poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva.



Príjmy a výdavky sú na úrovni 20.889.010 eur. Na vzdelávanie pôjde v novom roku 8.010.993 eur, na kultúru je to suma 1.153.340 eur a šport 1.487.500 eur. Na podporu zdravotníctva pôjde 95.050 eur, program bývanie a bytová politika bude mať sumu 3.330.113 eur. Na cestovný ruch vyčlenili poslanci 65.571 eur, zámerom je urobiť z Detvy cieľové mesto vidieckeho cestovného ruchu. Doprava a telekomunikácie budú mať v ďalšom roku 1.547.380 eur. Na životné prostredie schválilo mestské zastupiteľstvo finančnú hodnotu 907.200 eur.



„V mestskom rozpočte na rok 2021 bol väčší objem finančných prostriedkov vyčlenený na zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie, v rozpočte na rok 2022 sme viac prostriedkov dali do školstva, kultúry, športu, údržby mestských ciest a chodníkov a investičnej výstavby,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský.



Kapitálové výdavky na budúci rok, ktoré sú na obstaranie hmotného a nehmotného majetku mesta, predstavujú vyše 7,1 milióna eur. „Z nich bude najväčšou investíciou rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia materskej školy na Námestí SNP za viac ako 1.200.000 eur. Na rekonštrukciu, osvetlenie a vybavenie športovej haly, v ktorej sa v júli bude konať hádzanársky turnaj Európskeho olympijského festivalu mládeže, je určená suma 965.000 eur,“ doplnil primátor.



Suma 30.000 eur pôjde podľa schváleného rozpočtu na prístrešky kontajnerov. Na rekonštrukciu bývalej školy v miestnej časti Detva-Skliarovo bude podľa podkladov vyčlenených vyše 390.000 eur. Samospráva tiež bude financovať obnovu strechy na budove kultúrneho domu Chudobienec, v rozpočte je na to 50.000 eur. Občania tiež môžu očakávať rekonštrukciu budovy domu smútku, kde je vyčlenená suma 47.206 eur. Na osvetlenie cestných priechodov pre chodcov pri tretej základnej škole a pri kostole mesto vyčlenilo viac ako 50.000 eur.



Veľkými investíciami budú podľa samosprávy rekonštrukcie vnútroblokov. Na Štúrovej ulici by sa malo preinvestovať 170.000 eur a na vnútroblok na ulici Andreja Hlinku je určených 479.756 eur. Mesto tiež zdôraznilo, že 926.453 eur bude na revitalizáciu vnútrobloku Novosady.