Mesačný poplatok za materskú školu v Detve bude rovnaký ako vlani

Detva 24. januára (TASR) – Rodičia škôlkarov v Detve zaplatia od nového roka mesačný poplatok za materskú školu rovnako ako vlani. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja s tým, že to bude 18 eur za mesiac.



Pripomenul, že od nového roka sa však zmenili čiastočné úhrady nákladov v školách a školských zariadeniach. Týka sa to stravovania detí, v škôlke to bude po novom 38,20 eura. Podľa hovorcu je to zvýšenie o 3,20 eura za mesiac. Doplnil, že viac zaplatia aj rodičia školákov. Strava pre žiakov prvého stupňa základnej školy stojí 41,60 eura mesačne, čo je oproti minulému roku viac o 3,40 eura. Pre žiakov druhého stupňa je to mesačne 46,60 eura a zvýšenie o 5,80 eura.



Primátor Detvy Branislav Baran pre TASR uviedol, že dane a poplatok za komunálny odpad sa pre tento rok nemenia. "Ostávame po vzore z roku 2022, občania tak môžu byť zatiaľ spokojní," zdôraznil s tým, že v budúcnosti však zdražovanie samosprávu počká. "Budeme sa musieť zamyslieť nad zvýšením poplatku za odvoz komunálneho odpadu a aj miestnych daní," podotkol. Obyvatelia mesta tak za komunálny odpad ročne aj naďalej zaplatia 28 eur.