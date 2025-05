Detva 19. mája (TASR) - Mesto Detva ani tento rok svoje letné kúpalisko neotvorí. Dôvodom je jeho súčasný technický stav, ktorý nie je spôsobilý na prevádzku. TASR o tom informoval primátor Branislav Baran s tým, že samospráva by potrebovala veľkú investíciu, aby bola atraktívna a aby bola lákadlom pre návštevníkov.



Dodal, že areál bol v minulosti dlhodobo v strate. Podľa neho pred ukončením jeho prevádzky to bolo iba prežívanie. Spomenul, že náklady na prevádzku boli v minulosti oveľa vyššie ako zisk. Skôr, ako sa budú pod Poľanou zaoberať financiami na rekonštrukciu, musia zistiť príčinu problémov so statikou. Následne budú hľadať možnosti na odstránenie. „To je tiež dôvod, prečo zatiaľ neprichádza do úvahy prenájom kúpaliska, prípadne jeho obnova súkromným investorom,“ priblížil hovorca Detvy Milan Suja. Mesto odhaduje, že na prebudovanie letného priestoru by bolo treba okolo dvoch miliónov eur.



Kúpalisko zatvorili pred letnou sezónou v roku 2023. Rozhodla o tom pracovná skupina. Tá zhodnotila stav, vybavenosť a celkovú schopnosť prevádzky mestského kúpaliska z hľadiska bezpečnostných a hygienických noriem a taktiež ekonomiky. „Nedostatkov, ktorých oprava by si vyžadovala množstvo finančných prostriedkov, bolo priveľa,“ spomenul s tým, že rozpadnutá dlažba a zapchaté odtoky v detskom bazéne boli najmenším problémom. Závažnejšie bolo podľa neho zistenie, že sa prepadáva jedna strana veľkého plaveckého bazéna. „O problémoch s celkovou statikou vypovedá aj fakt, že strecha nad budovou, v ktorej je umiestnené technologické zariadenie, sa tiež o pár desiatok centimetrov posunula,“ poznamenal.



Športovo-rekreačný areál letného kúpaliska v Detve od základov naposledy zrekonštruovali pred letnou sezónou v roku 1992. Priestor však nikdy nedobudovali kompletne podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Urobili prvú etapu, ktorej súčasťou boli bazény, technologická časť na úpravu vody i odberný objekt. Boli to tiež napríklad oplotenie, elektrická prípojka a dočasný objekt sociálnych zariadení. Uskutočnenie druhej etapy už však neskôr nebolo.