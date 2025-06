Detva 10. júna (TASR) - Mesto Detva opakovane zaznamenáva prípady neoprávneného nakladania s odpadom pri kontajnerových stojiskách. Je to najmä v blízkosti bytových domov. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že občania tým porušujú právne predpisy.



Kontroly zberných nádob a ich okolia podľa samosprávy ukázali, že obyvatelia ukladajú vedľa kontajnerov objemný, drevný a zelený odpad. „Biologický odpad, ktorý vzniká pri čistení okolia bytoviek, vypletá burina bez zeminy, trávu či zelené časti rastlín, je potrebné ukladať výlučne do hnedých nádob určených na bioodpad,“ objasňuje. Pripomína, že tento odpad nesmie byť voľne uložený pri kontajneroch. Zakázané je tiež prikladať ich ku kôpkam, ktoré vytvoria pracovníci počas čistenia verejných priestranstiev.



Ako hovorca uvádza, zber drevného odpadu je dvakrát ročne na základe vopred zverejneného harmonogramu. „Mimo týchto termínov je ukladanie takéhoto odpadu na verejné priestranstvá zakázané,“ zdôrazňuje. Pripomína, že ku kontajnerovým stojiskám nie je dovolené umiestňovať objemný odpad, ako sú nábytok či domáce spotrebiče. „Tento odpad môžu občania bezplatne odovzdať na zbernom dvore v lokalite Studienec,“ poznamenal s tým, že je to v stredu od 14.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 14.00 h.



Podľa mesta neoprávnené nakladanie s odpadom je porušením zákona o odpadoch a tiež všeobecne záväzného nariadenia mesta Detva o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom. „Ak spozorujete nezákonné ukladanie odpadu, kontaktujte Mestskú políciu v Detve alebo mestský úrad,“ doplnil primátor Detvy Branislav Baran.