Detva plánuje vyvýšený priechod pre chodcov i obnovu osvetlenia

Detva 3. januára (TASR) - Vyvýšený priechod pre chodcov i obnova verejného osvetlenia sú súčasťou projektov, ktoré plánuje uskutočniť mesto Detva. TASR o tom informoval primátor Branislav Baran s tým, že pustiť by sa chceli aj do obnovy štvrtej základnej školy.



Dodal, že v havarijnom stave je napríklad verejné osvetlenie na Dolinkách. V tejto časti sídliska tak plánujú komplexnú rekonštrukciu, zahŕňať bude podzemné a aj nadzemné súčasti osvetlenia. "Rovnako máme niekde v Detve ešte stále staré rozvody. Postupne tak budeme musieť investovať do výmeny," objasnil. Otázkou však podľa neho je, či to bude samospráva financovať z vlastných zdrojov alebo z úveru.



Ako ďalej uviedol, mesto vybuduje vyvýšený priechod pre chodcov na Štúrovej ulici. Vyčlenených je na to 25.000 eur a projekt má stavebné povolenie. Bude pri domove dôchodcov a prepojí chodník z Krpelnej ulice na ten, ktorý je na Štúrovej ulici. Stavebné práce by sa mali začať na jar.



Základná škola Júliusa Juraja Thurzu na Bernolákovej ulici v Detve je podľa primátora poslednou mestskou školou, ktorá nie je komplexne obnovená. Spomenul, že cieľom je technicky ju zhodnotiť. Súčasťou by bolo zateplenie i obnova strechy. "Na rekonštrukciu potrebujeme približne dva milióny eur," reagoval s tým, že samospráva sa zapojila do výziev na získanie financií. Ak by sa to však nepodarilo, mesto by si podľa neho mohlo zobrať úver.



Primátor povedal, že v súčasnosti má Detva najvyšší úver na obnovu škôlky na Námestí SNP, a to vo výške 1,2 milióna eur. "Robí nám to nejaké desaťpercentné zaťaženie samosprávy a tá môže byť zaťažená až do výšky 60 percent," podotkol s tým, že týmto smerom však nechce ísť. Doplnil, že po predčasnom splatení úveru na škôlku, by sa mesto dostalo na zaťaženie tri percentá.