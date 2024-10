Detva predala budovu rozostavaného okresného úradu

Detva 14. októbra (TASR) - Mesto Detva predalo budovu rozostavaného okresného úradu. Víťazom verejnej obchodnej súťaže je spoločnosť Siroň plus. TASR o tom v pondelok informoval detviansky hovorca Milan Suja s tým, že k ďalším podrobnostiam sa mesto vyjadrí, keď bude podpísaná kúpna zmluva.



Zápis z otvárania obálok s ponukami uvádza, že spoločnosť ponúkla sumu 1.070.000 eur a dobu uskutočnenia projektu stanovili na 17 mesiacov. Do súťaže predložili svoje ponuky dvaja uchádzači. Okrem víťaza išlo o spoločnosť Investment Company, ktorá nastavila sumu 1.030.000 eur a práce na 18 mesiacov. Minimálna celková kúpna cena, ktorú samospráva požadovala, bola 999.999 eur.



Záujemcovia mohli svoje návrhy posielať do 30. septembra. Kritériami na vyhodnotenie najvýhodnejšieho návrhu boli napríklad najvyššia kúpna cena či najskorší termín uskutočnenia projektu. Všetky predložené architektonické štúdie z hľadiska verejného záujmu a prínosu navrhovaného riešenia pre danú lokalitu a mesto posúdili. Najvýhodnejší návrh vyhodnotila komisia. Tvorili ju poslanci mestského zastupiteľstva, architekt mesta, právnik mesta, vedúca oddelenia správy majetku a prednostka.



Vyhlásenie súťaže na predaj budovy schválili detvianski mestskí poslanci. Primátor mesta Branislav Baran v minulosti pre TASR povedal, že mesto má záujemcov o kúpu budovy. Samospráva totiž podľa neho v súčasnosti nemá financie na to, aby tento majetok obnovila a ani si naň nebude brať úver. Statický posudok budovy v minulosti vyšiel kladne. Znamená to, že budova je vhodná na dostavanie alebo prestavbu v súčasnej podobe. Dá sa prerobiť aj na byty, čo bola pre mesto smerodajná informácia



Budova stojí na začiatku Detvy od konca 90. rokov minulého storočia. V minulosti ju vlastnilo Ministerstvo vnútra SR a mesto nemalo možnosť túto stavbu riešiť. V roku 2023 podpísali darovaciu zmluvu, ktorou budova prešla do vlastníctva mesta.