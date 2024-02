Detva získala na osem členov občianskej hliadky 300.000 eur

Detva 14. februára (TASR) - Mesto Detva získalo v rámci projektu Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS) 300.000 eur na financovanie pracovných miest občianskej hliadky. Samospráve pomôžu pri udržiavaní bezpečnosti a poriadku v meste. TASR to povedal primátor Detvy Branislav Baran.



Suma je určená pre osem ľudí, ktorí budú pracovať na celom území mesta niekoľko hodín denne. "Bude to však najmä v komunitách, kde sa nachádzajú Rómovia, a to Cintorínska ulica, osada Pastovník a iné lokality v starej časti mesta," objasnil s tým, že to budú aj Orlova a Kollárova ulica. Hliadky však budú chodiť aj po sídlisku, napríklad po celej Štúrovej ulici.



Dodal, že ďalším krokom je príprava podmienok pre vypísanie výberového konania na obsadenie týchto miest. Jednou z podmienok je, že to musia byť ľudia z komunity. "Bola to aj požiadavka miestnych, s ktorými sme sa rozprávali, a zároveň tých, ktorí v týchto lokalitách bývajú," spresnil.



Hovorca mesta Milan Suja uviedol, že presný počet obyvateľov, ktorí sa pri sčítaní prihlásili k rómskej národnosti, mesto neeviduje. "Odhadom je to okolo osem až deväť percent z celkového počtu 13.695 obyvateľov Detvy," poznamenal.



Úlohou členov MOaPS je dohliadať aj na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním. Okrem toho budú mať na starosti monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci miestnej rómskej komunity, ako aj medzi komunitou a väčšinovým obyvateľstvom. Poskytovať tiež budú pomoc policajnej hliadke a nahlasovať prípady porušovania verejného poriadku. Monitorovať budú aj pohyb túlavých a zranených zvierat.