Mestskú športovú halu v Detve čaká rekonštrukcia za vyše 600.000 eur

Detva 19. apríla (TASR) – Mestskú športovú halu v Detve čaká rekonštrukcia. Pre TASR to uviedol primátor Ján Šufliarský s tým, že obnovu priestoru budú robiť v súvislosti s letným Európskym olympijským festivalom mládeže (EYOF), ktorý bude na budúci rok v Banskej Bystrici.



„Do prípravy sa zapojilo aj mesto Detva, pretože práve v detvianskej športovej hale sa uskutoční turnaj v hádzanej. Na to, aby sa mohol turnaj uskutočniť v Detve, je najprv potrebná rekonštrukcia športovej haly,“ zhrnul. „Kompletne chceme opraviť sociálnu prístavbu, kde vybudujeme osem šatní pre hráčov s kompletným sociálno-hygienickým zázemím, nové WC pre divákov a návštevníkov a nový bufet, z ktorého bude výhľad aj na palubovku,“ poznamenal.



Ako dodal, nová bude aj zasadačka, v ktorej sa budú môcť uskutočňovať porady mužstiev alebo tlačové konferencie. Taktiež je naplánovaná nová VIP miestnosť s kuchynkou. „Na budove haly chceme komplexne obnoviť vonkajšiu fasádu a aj hlavný vchod pre návštevníkov. Urobiť tiež nový vchod pre hráčov, trénerov, rozhodcov a funkcionárov. Upravíme tiež prístupové chodníky a vybudujeme nové parkovacie miesta,“ vymenoval primátor.



Podľa neho mesto Detva už začalo s prípravou projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu športovej haly. Stavebné práce by sa mali začať v septembri tohto roka a ukončené by mali byť najneskôr vo februári budúceho roka. Na obnovu haly je vyčlenených 650.000 eur. „Rekonštrukčné práce budú financované zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta,“ dodal Šufliarský.



Športová hala v Detve slúži na športové aktivity ako minifutbal, volejbal a hádzaná. Využívaná je tiež na kultúrno-spoločenské podujatia, koncerty i aktivity pre študentov.