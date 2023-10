Na amfiteátri je veľa toho, čo sa dá vylepšovať, tvrdí primátor Detvy

Detva 10. októbra (TASR) - Mesto Detva plánuje zachovať charakter Folklórnych slávností pod Poľanou v tradičnom duchu, v budúcnosti však bude musieť prichádzať s novými vecami. TASR to povedal primátor Branislav Baran s tým, že program na hlavnom pódiu však musí ostať aj naďalej zachovaný.



Ako doplnil, žijeme však v 21. storočí a treba tomu prispôsobiť aj tradičné podujatie. Sú to napríklad nabíjacie centrá, kde si návštevníci budú môcť nabiť mobily alebo tablety. V areáli prírodného amfiteátra je podľa jeho slov veľa toho, čo sa dá vylepšovať. Rovnako by sa mohla zlepšiť informovanosť. Do úvahy tiež prichádza aplikácia do mobilu, aby sa ľudia vedeli na slávnostiach orientovať a našli to, čo ich zaujíma.



Poznamenal, že mesto si chce aj naďalej organizovanie slávností nechať vo svojej kompetencii. "Chceme, aby ostali zachované ako festival tradičnej kultúry, mať tradičnú Detvu a popritom sprievodné podujatia," zdôraznil.



Samospráva sa podľa neho nebráni možnosti, aby mali slávnosti aj naďalej štyri festivalové dni. Deň navyše oproti trom tradičným je však ekonomicky náročný. Náklady totiž stúpajú na mzdy i zabezpečenie organizácie. Či to však bude celovečerný program alebo divadelné predstavenie, zatiaľ nie je známe. Hlavné festivalové dni tak aj naďalej ostávajú v piatok, v sobotu aj v nedeľu, potvrdil primátor.



Konštatoval, že problémom na amfiteátri je voda, keďže verejný vodovod tam má koncový stupeň. "Tlak vo vodovode nie je najideálnejší na to, aby potiahol všetky priestory, ktoré sú v rámci slávností potrebné," spomenul s tým, že pokryť potrebujú vodu v stánkoch, ktoré ponúkajú stravu, toalety i sprchy. "Keďže bola mokrá jar, očakávali sme tento rok viac vody aj v kopaných studniach, hladina však nebola dostatočne vysoká a prítoky neboli najlepšie," informoval. Dodal, že počas tohtoročného festivalu ju vyčerpali za približne dve hodiny. Využiť tak museli vodu z nového vrtu. Z neho zásobovali vykopané studne a následne išla voda do toaliet.



Amfiteáter je centrom jednej z najväčších prehliadok tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Tento rok trval 56. ročník štyri dni, v termíne od 6. do 9. júla.