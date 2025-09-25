< sekcia Regióny
Detva plánuje vybudovať klubovňu pre rómsku komunitu
Autor TASR
Detva 25. septembra (TASR) - Mesto Detva plánuje vybudovať klubovňu pre Rómov, cieľovou skupinou budú deti a mládež od päť do 15 rokov. Kontajnerový domček umiestnia na Štúrovej ulici, v blízkosti obydlí detvianskej rómskej komunity. Spolufinancovanie projektu schválili mestskí poslanci na svojom štvrtkovom rokovaní.
Samospráva chce vytvoriť priestor na neformálne vzdelávanie, tvorivé aktivity a komunitné stretnutia. Celkové náklady na projekt sú 60.000 eur s DPH, schválená výška dotácia od štátu je 10.000 eur.
Maryša Oláhová, ktorá v Detve dlhodobo pracuje s rómskou komunitou, vo štvrtok povedala, že to bude priestor nielen pre deti, ale aj pre celé rodiny. Priblížila, že predpoludním by mohli byť v centre deti v predškolskom veku s matkami, ktoré sú nezamestnané. V popoludňajšom bloku by klubovňu mohli využívať deti, ktoré sa vrátia zo základných škôl. „Budeme sa snažiť odstrániť všetky negatívne veci, ktoré robia Rómom zlú vizitku v spoločnosti,“ vyhlásila. Dôležité podľa nej je, aby sa deti stretávali s dozorom a aby ich naučili chodiť do školy.
Kontajnerový domček bude zároveň zázemím pre sociálnych pracovníkov, pedagógov a dobrovoľníkov, ktorí budú s deťmi a ich rodinami pracovať. Jeho rozmery budú šesť krát šesť metrov. Súčasťou domčeka budú sociálne zariadenie, terasové dvere, svietidlá a klimatizačná jednotka na chladenie a kúrenie.
Prípravnú fázu projektu naplánovali do konca tohto roka. Zahŕňa prípravu projektovej dokumentácie, vyhlásenie a ukončenie verejného obstarávania na zhotoviteľa i uzatvorenie zmluvy o dielo. Vybudovanie klubovne je v pláne od januára do septembra 2026. V pravidelnej prevádzke by mal priestor fungovať od októbra budúceho roka.
