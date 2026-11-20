< sekcia Regióny
Detva nadobudne viac tepla z biomasy
Spresnil, že spoločnosť Bytes, ktorá v Detve zabezpečuje dodávku tepla z centrálnej kotolne, získala dotáciu na jej rozšírenie a na nové prípojky tepla.
Autor TASR
Detva 20. novembra (TASR) - Mesto Detva získa viac tepla z biomasy. Projekt nadobudol dotáciu z Modernizačného fondu, ktorá dosiahne 1.125.909 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Spresnil, že spoločnosť Bytes, ktorá v Detve zabezpečuje dodávku tepla z centrálnej kotolne, získala dotáciu na jej rozšírenie a na nové prípojky tepla. „Celý projekt stojí približne 2,5 milióna eur bez DPH. Dotácia pokryje 45 percent nákladov a zvyšok uhradí spoločnosť,“ objasnil. Peniaze budú poskytnuté na základe zmluvy, ktorú spoločnosť uzavrie s Environmentálnym fondom, keď preukáže, že má zabezpečenú svoju časť financovania.
Hovorca dodal, že väčšinu peňazí dajú na nový kotol na spaľovanie slamy. Pribudne v kotolni na biomasu na Úzkych Táloch. Dnes v nej fungujú dva kotly, jeden na drevnú štiepku a jeden na slamu. Na začiatku ju však postavili tak, aby v nej mohli byť tri. Nový kotol zvýši množstvo tepla, ktoré kotolňa dokáže vyrobiť, o štyri megawatty. Práce sa majú začať 1. júna 2027 a skončiť do 1. októbra 2029. Konateľ spoločnosti Bytes Ján Budáč spomenul, že v súčasnosti už nemajú dostatočnú rezervu na to, aby mohli pripájať ďalšie budovy. „Tretí kotol využije miesto, s ktorým kotolňa počítala od začiatku. Umožní nám dodávať teplo z biomasy aj novým odberateľom,“ konštatoval.
Súčasťou projektu sú aj nové prípojky tepla. Na centrálny systém pripoja budovu gymnázia na Štúrovej ulici, bytové domy Štúrova 43 a Štúrova 45 a nedostavanú budovu okresného úradu. Prípojky majú urobiť do 1. októbra 2028.
Mesto uvádza, že vďaka väčšej kapacite kotolne môžu v budúcnosti pripojiť najmenej desať ďalších plánovaných bytových domov. Tie tak nebudú musieť mať vlastné kotolne na plyn alebo iné fosílne palivá. Primátor Detvy Branislav Baran doplnil, že mesto počíta s ďalšou bytovou výstavbou a nové domy potrebujú teplo. „Ak sa namiesto vlastných kotlov pripoja na centrálnu kotolňu na biomasu, je to pohodlnejšie pre obyvateľov a lepšie pre ovzdušie v meste,“ povedal.
Spresnil, že spoločnosť Bytes, ktorá v Detve zabezpečuje dodávku tepla z centrálnej kotolne, získala dotáciu na jej rozšírenie a na nové prípojky tepla. „Celý projekt stojí približne 2,5 milióna eur bez DPH. Dotácia pokryje 45 percent nákladov a zvyšok uhradí spoločnosť,“ objasnil. Peniaze budú poskytnuté na základe zmluvy, ktorú spoločnosť uzavrie s Environmentálnym fondom, keď preukáže, že má zabezpečenú svoju časť financovania.
Hovorca dodal, že väčšinu peňazí dajú na nový kotol na spaľovanie slamy. Pribudne v kotolni na biomasu na Úzkych Táloch. Dnes v nej fungujú dva kotly, jeden na drevnú štiepku a jeden na slamu. Na začiatku ju však postavili tak, aby v nej mohli byť tri. Nový kotol zvýši množstvo tepla, ktoré kotolňa dokáže vyrobiť, o štyri megawatty. Práce sa majú začať 1. júna 2027 a skončiť do 1. októbra 2029. Konateľ spoločnosti Bytes Ján Budáč spomenul, že v súčasnosti už nemajú dostatočnú rezervu na to, aby mohli pripájať ďalšie budovy. „Tretí kotol využije miesto, s ktorým kotolňa počítala od začiatku. Umožní nám dodávať teplo z biomasy aj novým odberateľom,“ konštatoval.
Súčasťou projektu sú aj nové prípojky tepla. Na centrálny systém pripoja budovu gymnázia na Štúrovej ulici, bytové domy Štúrova 43 a Štúrova 45 a nedostavanú budovu okresného úradu. Prípojky majú urobiť do 1. októbra 2028.
Mesto uvádza, že vďaka väčšej kapacite kotolne môžu v budúcnosti pripojiť najmenej desať ďalších plánovaných bytových domov. Tie tak nebudú musieť mať vlastné kotolne na plyn alebo iné fosílne palivá. Primátor Detvy Branislav Baran doplnil, že mesto počíta s ďalšou bytovou výstavbou a nové domy potrebujú teplo. „Ak sa namiesto vlastných kotlov pripoja na centrálnu kotolňu na biomasu, je to pohodlnejšie pre obyvateľov a lepšie pre ovzdušie v meste,“ povedal.