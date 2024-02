Primátor Detvy: Najväčšie problémy máme s dopravou a parkovaním

Detva 16. februára (TASR) - Medzi najväčšie problémy mesta Detva patria nárast hustoty dopravy a obmedzenejšie možnosti parkovania. Po prvom roku vo funkcii to TASR povedal primátor Detvy Branislav Baran.



Dodal, že parkovacie plochy na sídlisku neboli vybudované na to, aby jedna rodina mala dve alebo viac áut, ako je to už v súčasnosti bežné. Podľa neho nevyužitých zelených plôch je v meste veľa, každá sa však nedá premeniť na parkovisko. Niektoré už ani nepatria mestu. "Ľudia nemôžu čakať, že vyrúbeme všetky stromy a urobíme nové parkoviská, aby každý občan mohol zaparkovať pod svojimi oknami," objasnil.



Najväčšie problémy s parkovaním majú podľa neho Námestie mieru, Novosady, Dolinky i Štúrova ulica. Nová parkovacia politika, ktorú mesto pripravuje, by mohla dať odpoveď na to, ktorým smerom sa v riešení parkovania vybrať. "Či ísť aj do nepopulárneho spoplatnenia parkovania, prípadne nájsť nové parkovacie plochy zjednosmernením niektorých ulíc," uviedol.



Oblasť, s ktorou nebol primátor vlani v lete spokojný, bolo kosenie. "Pre dážď sa dlho nedalo kosiť, my sme však stroskotali na tom, že technické služby nemohli dostať priamu zákazku od mesta," konštatoval s tým, že tak museli urobiť nové verejné obstarávanie, čo samosprávu dosť zdržalo.



Najväčšiu obavu mal vlani primátor z prípravy Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. "Podarilo sa nám ich však zorganizovať na veľmi dobrej úrovni. Vyšlo aj počasie, čo je asi najpodstatnejšie pre takúto akciu," priblížil s tým, že vníma však aj viaceré nedostatky. Do budúcnosti podľa neho vie mesto zapracovať na ich odstránení.