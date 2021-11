Detva nemá v pláne obnoviť panelovú cestu na Kaľamárku

Detva 7. novembra (TASR) – Mesto Detva momentálne nemá v pláne investičných akcií obnovu panelovej cesty a budovanie nových parkovacích miest v časti Kaľamárka. Pre TASR to uviedol hovorca Detvy Milan Suja.



Ako dodal, je to finančne náročná investičná akcia. "Poslanci mestského zastupiteľstva by museli schváliť potrebné finančné prostriedky a doplniť ju do plánu investičných akcií," podotkol.



Prírodná a turistická lokalita Kaľamárka je prístupná v každom ročnom období. "Je to jedna z najvýznamnejších prírodných lokalít na Podpoľaní. To, čo v tejto lokalite ľudí očarí, je extrémne členitý reliéf, ktorý má za sebou už dlhú horolezeckú tradíciu. Preto sa nazýva andezitová bašta športového lezenia," spomenul pre TASR riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec. "Z historického hľadiska ide o doposiaľ jedinú známu včasnostredovekú lokalitu v južnej časti Podpoľania," dodal.



Okrem horolezcov sa tam ročne vystrieda aj množstvo turistov, ktorí bažia po adrenalínových zážitkoch z týchto skalných stien. Celá vrcholová plošina je turistom voľne dostupná. "Pre horolezcov ponúka toto andezitové bralo dva sektory na lezenie. Sú to horné skaly na Zadnej Kaľamárke a dolné skaly na Prednej Kaľamárke. Obe sú vysoké do 20 metrov," priblížil Krahulec.



Ako poznamenal, na Kaľamárku je prístup autom rovno ku skalám. "Lepší zážitok však turisti budú mať, ak sa tam vyberú ľahko prístupnou a dobre označenou turistickou trasou z Detvy. Chodník je nenáročný a má dĺžku približne dva kilometre," zhrnul.



Keď turista prichádza po panelovej ceste z Detvy, príchod do cieľa prezradí pohľad na horáreň. Pre priaznivcov turistiky trasa pokračuje ďalej na Poľanu po pasienkoch a lesných chodníčkoch. Tento výstup trvá približne dve hodiny. Od sídla horára sa tiež možno vybrať do okolitých lokalít, ako sú Boriakova skala, prírodná rezervácia Mačinová, Králička, Kopa či Melichova skala.