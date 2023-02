Novou prednostkou detvianskeho úradu je Viera Trokšiar Bystrianska

Detva 13. februára (TASR) – Novou prednostkou Mestského úradu v Detve je Viera Trokšiar Bystrianska. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že do funkcie nastúpila 1. februára 2023. "V zmysle zákona o obecnom zriadení vedie a organizuje prácu na úrade, zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady," spresnil. "Pre jej profesionálnu kariéru si myslím, že je to veľmi dobrá voľba. Skúsenosti z mestského úradu a aj s riadením projektov sú predpoklady, že ako prednostka bude človek na správnom mieste," zdôraznil primátor Detvy Branislav Baran.



Viceprimátorom Detvy je od 1. januára 2023 Slavomír Ciglan. V uplynulom období pôsobil ako mestský poslanec. Primátor pripomenul, že do funkcie ho vymenoval vlani na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Ciglan kandidoval na post primátora Detvy. Svojej kandidatúry v jesenných komunálnych voľbách sa však v prospech kandidáta Barana nakoniec vzdal. Urobil tak na základe predchádzajúcej dohody s cieľom zvýšiť voličský potenciál.