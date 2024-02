O nedokončený okresný úrad v Detve je podľa primátora záujem

Detva 6. februára (TASR) - O budovu nedokončeného plánovaného okresného úradu v Detve je záujem. TASR to povedal primátor mesta Branislav Baran s tým, že vypracované sú statický a aj znalecký posudok.



Dodal, že rokovali s dvomi záujemcami, ktorí boli ochotní budovu kúpiť. Podľa neho to však stroskotalo na územnom pláne, kde uvedená plocha nie je určená na bytovú výstavbu. "Hotel z budovy mohol byť, no záujem kupcov bol práve v prestavaní budovy na byty," objasnil. Keď na to prišli, už nebolo možné vložiť zmenu do doplnku číslo päť a budú to podľa neho riešiť v ďalšom doplnku. Potom môžu budovu opäť ponúknuť na predaj. "Dúfam, že to nebude dlho trvať a podarí sa nám ju čo najskôr predať. Keď to aj nevyšlo, aspoň sme zistili, že záujem tu je a nemusíme ju zbúrať," poznamenal a doplnil, že predaj cez verejnú obchodnú súťaž je najlepším riešením. Konštatoval, že samospráva v súčasnosti nemá financie na to, aby tento svoj majetok obnovila a ani si naň nebude brať úver.



Priblížil, že aj statický posudok vyšiel kladne. Znamená to, že budova je vhodná na dostavanie alebo prestavbu v takej podobe, v akej je. To je občianska vybavenosť, ako kancelárie, obchodné priestory. Rovnako sa dá prerobiť na byty, čo bola pre mesto smerodajná informácia. "Následne sme si dali vypracovať znalecký posudok, aby sme vedeli, akú hodnotu má tá budova a aj s pozemkami, ktoré mesto vlastní," spresnil primátor.



Mesto je vlastníkom budovy od decembra 2021. Stavba je dlhodobo rozostavaná, v súčasnosti chátra, jej stav sa stále zhoršuje, zničili ju vandali a bezdomovci.