Detva obmedzení prevádzkovanie hazardných hier

Detva 22. októbra (TASR) – Mesto Detva od začiatku roka 2021 zakáže umiestňovanie herní na vzdialenosť menej ako 200 metrov od školy, školského zariadenia či zariadenia sociálnych služieb. Vo štvrtok o tom rozhodlo detvianske mestské zastupiteľstvo, ktoré schválilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o obmedzení prevádzkovania hazardných hier v meste.



Právnička mesta Viera Rubaninská pred hlasovaním podotkla, že detvianskemu parlamentu odporúča toto všeobecne záväzné nariadenie schváliť. Vo VZN sa limituje aj vzdialenosť jednej hernej od druhej. Poslanci sa stotožnili s názorom zakázať hazard v meste počas vybraných 12 dní tak, ako to umožňuje legislatíva platná v súčasnosti. Medzi vybrané dni patria napríklad 1. január, 6. január, 1. máj či 8. máj.



Do diskusie sa prihlásila len jedna poslankyňa, ktorá si chcela overiť dátum, ktorý bol v návrhu VZN. Ďalší poslanci sa neprihlásili a nezapojili. Návrh schválilo 12 z 13 prítomných poslancov.



Obce prostredníctvom VZN budú môcť po novom na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Vyplýva to z novely zákona o hazardných hrách, ktorú vo štvrtok 15. októbra podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Primátor Detvy Ján Šufliarský začiatkom októbra na otázku TASR, či navrhne zákaz hazardu v meste, odpovedal, že v súčasnosti samospráva neeviduje žiadne požiadavky obyvateľov na zakázanie hazardných hier na území mesta.