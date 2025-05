Obnova Materskej školy v Detve pokračuje podľa plánu

Detva 19. mája (TASR) - Práce na rekonštrukcii a rozšírení kapacít Materskej školy na Námestí SNP v Detve pokračujú podľa časového harmonogramu stavby. Počas pondelkového kontrolného dňa o tom TASR informoval primátor Branislav Baran. Deti sa podľa plánu majú do nej vrátiť v septembri tohto roka.



Dodal, že v interiéri zhotoviteľ ukončil približne 85 percent prác. „Dokončujú obklady, robia omietky, zakladajú svietidlá. Vždy je však čo zrýchliť a vylepšiť,“ objasnil. Očakáva, že do konca mája už bude stavba pripravená na približne 90 percent. Podľa neho ostatné práce už potom budú robiť len vonku. Súčasťou budú terénne úpravy, chodníky a iné spevnené plochy.



Marek Mališ za zhotoviteľa v pondelok povedal, že ukončili ukladanie keramickej dlažby, obkladov a elektrických rozvodov. „Momentálne montujeme aj vypínače, zásuvky a pripravujeme sa na ukladanie posledných povrchov z gumy,“ zhrnul s tým, že zároveň dokončujú fasádu. Verí, že počasie im dovolí pracovať tak, aby harmonogram prác aj ďalej plnili a mohli prejsť i na vonkajšie terénne úpravy. Ako ďalej uviedol, kolaudáciu budovy naplánovali na koniec júna tohto roka.



Stavenisko mesto odovzdalo stavbárom začiatkom februára minulého roka. Dodávateľom stavby je spoločnosť JM - Agro Stavby Lovinobaňa. Náklady budú viac ako 1,7 milióna eur. Škôlkarov počas stavebných prác premiestnili do dočasných priestorov. Kontrolné dni na stavbe pravidelne organizujú na overenie stavu a postupu prác s účasťou predstaviteľov mesta.



Škôlku v minulosti budovali v dvoch etapách. V prvej vznikla predná časť z drevenej konštrukcie a v druhej etape zadná, murovaná časť. V rámci rekonštrukcie zrútili prednú drevenú časť, ktorú nahradili murovanou dvojpodlažnou stavbou. Jej stav totiž nevyhovoval hygienickým ani stavebným normám. Zadnú, murovanú časť obnovili a má nové dispozičné riešenie. Po vybudovaní diela bude mať zariadenie kapacitu 125 detí s piatimi triedami.