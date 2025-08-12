< sekcia Regióny
Obnova škôlky v Detve je dokončená, čaká sa na kolaudáciu
Zariadenie bude po novom poskytovať zázemie pre 125 detí v piatich triedach s jedálňou, kuchyňou, telocvičňou a priestormi pre personál.
Autor TASR
Detva 12. augusta (TASR) - Rekonštrukcia Materskej školy na Námestí SNP v Detve je dokončená a čaká sa na kolaudáciu. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že od septembra opäť otvorí svoje brány deťom.
Dodal, že do nových priestorov počas júla dodali kompletné vybavenie do kuchyne. V súčasnosti sa podľa neho uskutočňuje preberanie stavby a kolaudačné konanie. „Zvolávajú sa miestne šetrenia, ktoré sú súčasťou zákonného postupu,“ spomenul. Po ukončení všetkých administratívnych povinností tak môžu triedy otvoriť pre škôlkarov.
Zariadenie bude po novom poskytovať zázemie pre 125 detí v piatich triedach s jedálňou, kuchyňou, telocvičňou a priestormi pre personál. Počas uplynulých dvoch rokov bola prevádzka škôlky dočasne presťahovaná do priestorov Základnej školy na Kukučínovej ulici. Stavenisko mesto odovzdalo stavbárom začiatkom februára minulého roka. Dodávateľom stavby je spoločnosť JM - Agro Stavby Lovinobaňa. Náklady budú viac ako 1,7 milióna eur.
Škôlku v minulosti budovali v dvoch etapách. V prvej vznikla predná časť z drevenej konštrukcie a v druhej etape zadná, murovaná časť. V rámci rekonštrukcie zrútili prednú drevenú časť, ktorú nahradili murovanou dvojpodlažnou stavbou. Jej stav totiž nevyhovoval hygienickým ani stavebným normám. Zadnú, murovanú časť obnovili a má nové dispozičné riešenie.
Primátor Detvy Branislav Baran uviedol, že samospráva sa po tejto obnove bude venovať aj ďalším školským zariadeniam. Zdôraznil, že pripravujú investičné akcie na rekonštrukciu a modernizáciu troch základných škôl v meste. „Najväčšou investíciou bude projekt rekonštrukcie a zníženia energetickej náročnosti Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu, kde sa počíta s rozpočtom viac ako 1,8 milióna eur,“ povedal.
