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Detva obnoví budovu bývalej školy vo svojej historickej časti
Priestory bývalej školy sú v súčasnosti prenajaté.
Autor TASR
Detva 9. novembra (TASR) - Mesto Detva obnoví budovu bývalej školy vo svojej historickej časti. Rekonštrukcia nezmení vonkajší vzhľad objektu ani jeho vnútorné usporiadanie. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Dodal, že samospráva získala 906.000 eur z Modernizačného fondu. Prednostka Mestského úradu v Detve Viera Trokšiar Bystrianska v minulosti povedala, že súčasťou sú rekonštrukcia fasády, výmena okien, výmena elektroinštalácie a oprava strechy. Cieľom je aj zníženie energetickej náročnosti budovy. Obvodové aj vnútorné steny a priečky zachovajú, zmeny sa dotknú iba priečok v toaletách na druhom nadzemnom podlaží a kotolne. Podkrovie poslúži rovnako ako doteraz. Budova dostane nové vnútorné rozvody elektriny, vykurovania, vody a kanalizácie, nové podlahy a omietky. Na prvom nadzemnom podlaží vymenia podlahové konštrukcie vrátane izolácie proti vzlínajúcej vlhkosti. Prenikaniu vlhkosti do stien zabráni injektáž nosných múrov.
Hovorca uviedol, že zateplenie obvodového plášťa a nové okná a dvere znížia tepelné straty budovy. „A tým aj spotrebu tepla na vykurovanie a produkciu emisií oxidu uhličitého. Modernizácia zdroja tepla a rozvodov zefektívni vykurovanie aj prípravu teplej vody,“ podotkol. Novým zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo, ktoré využíva obnoviteľný zdroj energie. Vetranie, chladenie a kvalitu vnútorného prostredia zabezpečí systém riadeného vetrania. Nové technické zariadenia a osvetlenie znížia spotrebu energie pri prevádzke budovy. Projekt tak podľa samosprávy prinesie úspory primárnej energie a zníži emisie.
Budova pochádza z roku 1781 a je najstaršou školskou budovou v Detve. V minulosti v nej sídlili mestská knižnica a aj Podpolianske múzeum, ktoré sa neskôr presťahovalo. Primátor Detvy Branislav Baran zdôraznil, že práve jej história je pri pripravovanej rekonštrukcii dôležitá. „Nechceme z nej urobiť novú modernú budovu, ktorá stratí svoj charakter. Chceme zachovať jej historický ráz a zároveň ju pripraviť na ďalšie desaťročia fungovania,“ povedal.
Priestory bývalej školy sú v súčasnosti prenajaté. Fungujú v nej nájomníci, ktorí poskytujú svoje služby obyvateľom Podpoľania.
Dodal, že samospráva získala 906.000 eur z Modernizačného fondu. Prednostka Mestského úradu v Detve Viera Trokšiar Bystrianska v minulosti povedala, že súčasťou sú rekonštrukcia fasády, výmena okien, výmena elektroinštalácie a oprava strechy. Cieľom je aj zníženie energetickej náročnosti budovy. Obvodové aj vnútorné steny a priečky zachovajú, zmeny sa dotknú iba priečok v toaletách na druhom nadzemnom podlaží a kotolne. Podkrovie poslúži rovnako ako doteraz. Budova dostane nové vnútorné rozvody elektriny, vykurovania, vody a kanalizácie, nové podlahy a omietky. Na prvom nadzemnom podlaží vymenia podlahové konštrukcie vrátane izolácie proti vzlínajúcej vlhkosti. Prenikaniu vlhkosti do stien zabráni injektáž nosných múrov.
Hovorca uviedol, že zateplenie obvodového plášťa a nové okná a dvere znížia tepelné straty budovy. „A tým aj spotrebu tepla na vykurovanie a produkciu emisií oxidu uhličitého. Modernizácia zdroja tepla a rozvodov zefektívni vykurovanie aj prípravu teplej vody,“ podotkol. Novým zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo, ktoré využíva obnoviteľný zdroj energie. Vetranie, chladenie a kvalitu vnútorného prostredia zabezpečí systém riadeného vetrania. Nové technické zariadenia a osvetlenie znížia spotrebu energie pri prevádzke budovy. Projekt tak podľa samosprávy prinesie úspory primárnej energie a zníži emisie.
Budova pochádza z roku 1781 a je najstaršou školskou budovou v Detve. V minulosti v nej sídlili mestská knižnica a aj Podpolianske múzeum, ktoré sa neskôr presťahovalo. Primátor Detvy Branislav Baran zdôraznil, že práve jej história je pri pripravovanej rekonštrukcii dôležitá. „Nechceme z nej urobiť novú modernú budovu, ktorá stratí svoj charakter. Chceme zachovať jej historický ráz a zároveň ju pripraviť na ďalšie desaťročia fungovania,“ povedal.
Priestory bývalej školy sú v súčasnosti prenajaté. Fungujú v nej nájomníci, ktorí poskytujú svoje služby obyvateľom Podpoľania.