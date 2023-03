Detva obnoví futbalový štadión, súčasťou bude aj priestor pre atletiku

Detva 4. marca (TASR) – Mesto Detva pripravuje obnovu futbalového štadióna, súčasťou bude aj vybudovanie priestoru pre atletiku. TASR to povedal primátor Detvy Branislav Baran s tým, že futbalisti budú ihrisko využívať aj naďalej.



Pripomenul, že v rámci prác pribudnú bežecké dráhy, priestor pre skok do piesku, pre krátke behy i skok do výšky. Súčasťou budú aj vybudovanie miest pre hod oštepom a vrh guľou i závlahový systém futbalového štadióna. Podľa neho bude areál využívať miestny športový klub i školské zariadenia. Dodal, že behať po tratiach budú môcť aj občania a cieľom celého projektu je rozvoj športu v Detve.



Primátor podotkol, že tribúnu s hľadiskom pre divákov obnovovať nebudú. V súčasnosti totiž na to nie sú peniaze. "Je to jedinečná stavba a do budúcna opravu nevylučujem. Keď bude možnosť získať financie, opravíme ju. V súčasnosti to však mesto neplánuje," spresnil.



Ako poznamenal, cena investície je podľa projektovej dokumentácie 980.000 eur s DPH. Kedy sa začnú stavebné práce zatiaľ nie je známe. "Všetko záleží na vybavení stavebného povolenia, na vybavení dokladov a aj získaní dodávateľa prác zo súťaže," konštatoval primátor. "Musí to byť aj po dohode s futbalovým klubom, riešiť totiž budeme dočasné náhradné ihrisko pre futbalistov," ukončil.