< sekcia Regióny
Detva obnovuje budovu občianskej vybavenosti na Námestí mieru
Súčasťou obnovy je aj montáž nových parapetných plechov s povrchovou úpravou po celom objekte a spevnenie časti základov injektážou pred predajňou s vojenským tovarom.
Autor TASR
Detva 18. augusta (TASR) - Mesto Detva v súčasnosti obnovuje budovu občianskej vybavenosti na Námestí mieru. Predmetom je zateplenie fasády jestvujúceho objektu bytového domu s obchodnou vybavenosťou. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že práce robí spoločnosť sAm-IZOL z Humenného. Stavenisko im odovzdali 7. júla a ukončenie naplánovali do 4. novembra toho roka. Zateplenie robia izolačnými doskami z minerálnych vlákien s hrúbkou 160 milimetrov. Súčasťou obnovy je aj montáž nových parapetných plechov s povrchovou úpravou po celom objekte a spevnenie časti základov injektážou pred predajňou s vojenským tovarom.
Ako ďalej hovorca uviedol, práce nadväzujú na ukončené zateplenie strechy po Veľkej noci v tomto roku. „Celková cena zateplenia fasády je 259.000 eur s DPH, zateplenie strechy stálo 143.909 eur,“ spomenul.
Budovu občianskej vybavenosti pod bytovým domom číslo 1394 postavili v roku 1991. V súčasnosti sa v nej nachádza jedenásť prevádzok, jeden nebytový priestor je momentálne voľný na prenájom. V priestoroch, ktoré patria mestu, sídlia napríklad potraviny, pohostinstvo, cestovná agentúra či cukráreň.
Dodal, že práce robí spoločnosť sAm-IZOL z Humenného. Stavenisko im odovzdali 7. júla a ukončenie naplánovali do 4. novembra toho roka. Zateplenie robia izolačnými doskami z minerálnych vlákien s hrúbkou 160 milimetrov. Súčasťou obnovy je aj montáž nových parapetných plechov s povrchovou úpravou po celom objekte a spevnenie časti základov injektážou pred predajňou s vojenským tovarom.
Ako ďalej hovorca uviedol, práce nadväzujú na ukončené zateplenie strechy po Veľkej noci v tomto roku. „Celková cena zateplenia fasády je 259.000 eur s DPH, zateplenie strechy stálo 143.909 eur,“ spomenul.
Budovu občianskej vybavenosti pod bytovým domom číslo 1394 postavili v roku 1991. V súčasnosti sa v nej nachádza jedenásť prevádzok, jeden nebytový priestor je momentálne voľný na prenájom. V priestoroch, ktoré patria mestu, sídlia napríklad potraviny, pohostinstvo, cestovná agentúra či cukráreň.