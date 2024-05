Detva obnovuje prístrešok a okolie medokýša pri kúpalisku

Detva 2. mája (TASR) - Mesto Detva v súčasnosti obnovuje prístrešok a okolie medokýša pri kúpalisku. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Primátor mesta Branislav Baran dodal, že požiadavky na skultúrnenie tohto priestoru prišli od obyvateľov mesta. "Boli oprávnené, kamenné múry boli postriekané farbou aj drevený altánok už mal niečo za sebou, veď naposledy ho mesto opravovalo v roku 2017," povedal. Oporné kamenné múry aj altánok teraz vyčistili pieskovaním. Poškodené drevené časti v súčasnosti nahrádzajú novými, celá konštrukcia ešte dostane ochranný náter. "Oprava vyjde mesto na okolo 1000 eur, práce by mali byť ukončené v priebehu jedného až dvoch týždňov," poznamenal hovorca.



Minerálna studnička je pri chodníku, ktorý vedie na amfiteáter. Počas júlových folklórnych slávností okolo neho prechádzajú tisíce návštevníkov. Využívajú ju tak nielen obyvatelia, ale aj návštevníci mesta. Žriedlo je úradmi zaevidované pod menom Jánošík s prideleným číslom ZV-49. "Príjemné osvieženie poskytoval obľúbený medokýš okoloidúcim aj domácim zrejme celé stáročia. Pôvodne bol bez prístrešku, so schodíkmi z dvoch strán," objasnil Suja s tým, že pamätníci si spomínajú, že sa na mieste nachádzali dve studne.



Do záchrany starodávneho medokýša pod kúpaliskom sa mesto pustilo v roku 1992, pretože po rozšírení kúpaliska sa prameň narušil. "Na naliehanie občanov dalo mesto urobiť nový výkop. Stratený prameň sa podarilo nájsť pár metrov od pôvodnej studničky," vysvetlil hovorca.



Podotkol, že v okrese Detva eviduje Slovenská agentúra životného prostredia 40 prameňov. "Z toho deväť je v katastri mesta Detva. Viaceré sú nevyužívané alebo dokonca zaniknuté," doplnil.