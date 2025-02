Detva obnovuje školu, znížiť chce spotrebu energie

Detva 28. februára (TASR) - Samospráva Detvy obnovuje Základnú školu na Kukučínovej ulici v starej časti mesta. Z plánu obnovy získalo 168.000 eur na projekt zlepšenia energetickej hospodárnosti a efektívnosti učebného pavilónu. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že cieľom je znížiť spotrebu energie v budove školy.



Dodal, že zateplia strechu učebného pavilónu modernými technológiami, čo zlepší jej tepelnoizolačné vlastnosti a zníži únik tepla z budovy. "V učebnom pavilóne tiež nainštalujú LED svietidlá, ktoré sú úspornejšie ako klasické žiarovky a zároveň poskytnú optimálne osvetlenie pre žiakov aj učiteľov," objasnil.



Ako uviedol, stavenisko samospráva odovzdala zhotoviteľovi 14. februára tohto roka. Práce by podľa mesta mali uskutočniť v krátkom čase a nemali by výraznejšie narušiť vyučovací proces v škole. Mesto pripomína, že obnovou predĺžia životnosť budovy.



Mesto plánuje uskutočniť aj ďalšie dva projekty na školách. Konkrétne na Základnej škole na ulici Obrancov mieru a opäť aj na Základnej škole na Kukučínovej ulici. Cieľom je zabezpečiť zlepšenie kvality vzdelávacieho prostredia a podporiť rozvoj kompetencií žiakov v súlade s modernými trendmi v oblasti vzdelávania. Vytvoriť plánujú učebné prostredie, ktoré bude prístupné aj pre žiakov so špeciálnymi potrebami vrátane tých s fyzickým postihnutím. "Projekt zahŕňa aj nákup moderných digitálnych technológií a didaktických pomôcok," reagoval Suja. Doplnil, že obnovia aj vonkajšie športoviská a vybudujú učebne v exteriéri, ktoré poskytnú žiakom prostredie na hranie, ako aj na environmentálnu výchovu.



V starej časti Detvy je v súčasnosti aj rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy na Námestí SNP. Stavenisko stavbárom odovzdali začiatkom februára minulého roka. Dodávateľom stavby je spoločnosť JM - Agro Stavby Lovinobaňa. "Celkové náklady v zmysle uzatvorenej zmluvy sú vo výške 1.727.641 eur," pripomína samospráva. Po vybudovaní diela bude mať zariadenie kapacitu 125 detí s piatimi triedami. Mesto očakáva, že deti sa do nej vrátia v septembri tohto roka.