Detva obstaráva práce na obnovu futbalového štadióna

Detva 21. apríla (TASR) – Mesto Detva pokračuje s prípravami na obnovu futbalového štadióna a v súčasnosti na tento projekt obstaráva stavebné práce. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že predpokladaná suma zákazky je 908.423 eur bez DPH.



Súčasťou obnovy štadióna bude aj vybudovanie priestoru na atletiku. Rekonštrukcia sa tak delí na viaceré stavebné objekty. Sú to napríklad atletický ovál, priestor na skok do diaľky a sektor na technické disciplíny. Samospráva obstaráva aj búracie a prípravné práce, spevnené plochy z dlažby, odvodnenie areálu i vegetačné úpravy.



Ako ďalej oznámenie informuje, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 23. mája. Kritériom na ich vyhodnotenie je cena. Obstarávanie sa netýka projektu financovaného z fondov Európskej únie.



Primátor Detvy Branislav Baran pripomenul, že súčasťou obnovy bude tiež závlahový systém futbalového štadióna. Podľa neho budú areál využívať miestny športový klub i školské zariadenia. Doplnil, že behať po tratiach budú môcť aj občania a cieľom celého projektu je rozvoj športu v Detve.