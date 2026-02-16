< sekcia Regióny
Detva obstaráva stavebné úpravy niektorých chodníkov
Autor TASR
Detva 16. februára (TASR) - Samospráva Detvy obstaráva stavebné úpravy niektorých chodníkov v meste pre tento rok. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Hovorca mesta Milan Suja dodal, že predpokladaná hodnota zákazky je 323.369 eur bez DPH. Súčasťou stavebných úprav budú chodníky na Ulici Andreja Hlinku ku vchodom bytových domov číslo 904 a 905. Ďalej to budú Cintorínska ulica a Ulica Kpt. Nálepku, Chalupkova a Partizánska. Podľa hovorcu to bude aj na Tajovského ulici popri bytovom dome číslo 930.
Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 5. marca. Kritériom na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky.
Mesto ukončilo obnovu viacerých peších komunikácií vlani. Investície boli postupne na niekoľkých uliciach. Súčasťou boli ulice Obrancov mieru (15.871 eur s DPH), Pionierska (45.325 eur s DPH) a Záhradná (19.085 eur s DPH). Rozsah prác na Ulici Jozefa Gregora Tajovského bol 114 štvorcových metrov za 21.619 eur s DPH. Celkovo tak v Detve pribudlo 616 štvorcových metrov nových chodníkov v hodnote takmer 102.000 eur.
Cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť chodcov, zlepšiť kvalitu verejného priestoru a odstrániť dlhodobé technické nedostatky na chodníkoch, ktoré boli na viacerých miestach v zlom stave. „Kvalitná pešia infraštruktúra je základom každého moderného a bezpečného mesta. Rekonštrukcie sú preto investíciou do komfortu obyvateľov aj do celkového vzhľadu našich ulíc,“ povedal vedúci oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb mesta Ľubomír Tkáč.
