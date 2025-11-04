< sekcia Regióny
Detva obstaráva výstavbu stojiska na odpad na Bernolákovej ulici
Nové kontajnerové stojisko bude slúžiť na umiestnenie 12 kontajnerov s objemom 1100 litrov.
Autor TASR
Detva 4. novembra (TASR) - Samospráva Detvy obstaráva výstavbu nového prekrytého a uzamykateľného kontajnerového stojiska na odpad na Bernolákovej ulici. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 38.659 eur bez DPH.
Jej predmetom sú stavebné práce. Hovorca Detvy Milan Suja dodal, že to bude priestor pre kontajnery na komunálny a triedený odpad. Projekt podľa mesta vznikol ako odpoveď na dlhodobú požiadavku obyvateľov tejto časti Detvy po kultúrnejšom a hygienickejšom riešení zberu odpadu. „Cieľom je zlepšiť estetiku verejných priestranstiev, obmedziť neporiadok okolo kontajnerov a zároveň zamedziť prístupu nepovolaným osobám či zvieratám,“ uviedol primátor Detvy Branislav Baran.
Nové kontajnerové stojisko bude slúžiť na umiestnenie 12 kontajnerov s objemom 1100 litrov. Bude to montovaný oceľový prístrešok s pultovou strechou, opláštený odolnými PVC panelmi. Súčasťou bude aj otváranie na čip, napájané zo solárnych panelov, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť a komfort pri manipulácii s odpadom. „Obyvatelia budú mať k dispozícii vlastný vstup cez posuvné dvere,“ objasnil hovorca.
Ako ďalej uviedol, výstavba si nevyžiada žiadne výrazné zásahy do územia a podľa projektovej dokumentácie potrvá niekoľko dní. Po jej ukončení priestor upravia novou zámkovou dlažbou a zatrávnením okolia. Podľa primátora je to prvý krok k modernizácii kontajnerových stojísk v meste a hneď po ňom budú pokračovať aj v ďalších lokalitách.
Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 18. novembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.
Hovorca doplnil, že poplatok za komunálny odpad v Detve je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia ustanovený vo výške 0,105 eura za osobu a kalendárny deň.
Jej predmetom sú stavebné práce. Hovorca Detvy Milan Suja dodal, že to bude priestor pre kontajnery na komunálny a triedený odpad. Projekt podľa mesta vznikol ako odpoveď na dlhodobú požiadavku obyvateľov tejto časti Detvy po kultúrnejšom a hygienickejšom riešení zberu odpadu. „Cieľom je zlepšiť estetiku verejných priestranstiev, obmedziť neporiadok okolo kontajnerov a zároveň zamedziť prístupu nepovolaným osobám či zvieratám,“ uviedol primátor Detvy Branislav Baran.
Nové kontajnerové stojisko bude slúžiť na umiestnenie 12 kontajnerov s objemom 1100 litrov. Bude to montovaný oceľový prístrešok s pultovou strechou, opláštený odolnými PVC panelmi. Súčasťou bude aj otváranie na čip, napájané zo solárnych panelov, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť a komfort pri manipulácii s odpadom. „Obyvatelia budú mať k dispozícii vlastný vstup cez posuvné dvere,“ objasnil hovorca.
Ako ďalej uviedol, výstavba si nevyžiada žiadne výrazné zásahy do územia a podľa projektovej dokumentácie potrvá niekoľko dní. Po jej ukončení priestor upravia novou zámkovou dlažbou a zatrávnením okolia. Podľa primátora je to prvý krok k modernizácii kontajnerových stojísk v meste a hneď po ňom budú pokračovať aj v ďalších lokalitách.
Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 18. novembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.
Hovorca doplnil, že poplatok za komunálny odpad v Detve je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia ustanovený vo výške 0,105 eura za osobu a kalendárny deň.