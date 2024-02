Detvania môžu druhýkrát rozhodnúť o využití časti financií z rozpočtu

Detva 4. februára (TASR) - Obyvatelia Detvy môžu druhýkrát rozhodnúť o využití časti financií z mestského rozpočtu. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Milan Suja, vyčlenená suma na rok 2024 je 15.000 eur a občania môžu predkladať svoje návrhy do 22. marca.



Môžu tak spraviť elektronicky, poštou alebo osobne na adrese detvianskeho mestského úradu. Mesto zdôrazňuje, že projekty musia byť zamerané aspoň na jednu z vopred určených oblastí. Sú to napríklad obnova verejných priestranstiev vrátane inklúzie marginalizovaných skupín i rozvoj komunít a susedských vzťahov. Tiež vytváranie nových verejných služieb, eliminácia dosahu klimatických zmien a podpora nových miestnych aktivít. Každý môže predložiť najviac jeden projekt.



Primátor Detvy Branislav Baran upozornil, že cieľom takýchto projektov je podnietiť záujem komunity o svoje okolie. Vysvetlil, že mesto dá financie a obyvatelia sa s danou komunitou musia postarať o uskutočnenie projektu. "Niektorí však nie celkom pochopili tento význam. Prísť s nápadom a položiť ho na stôl neznamená, že my ho uskutočníme," spomenul s tým, že kto je žiadateľ, musí aj priložiť ruku k dielu. Podľa neho sú projekty dobré na to, aby boli ľudia aktívni. "Dostanú peniaze a môžu niečo sami od seba urobiť, a tak k tomu majú aj vzťah a viac si to vážia," ukončil.



Prvým rokom participatívneho rozpočtu bol rok 2023. Rozpočtovaná úhrnná suma bola aj vlani 15.000 eur. Podporených projektov bolo päť. Boli to napríklad obnova pieskoviska na Ulici Antona Bernoláka i podujatie Cesta rozprávkovým lesom pod Melichovou skalou. Detvania chceli aj obnovu verejných priestranstiev na Námestí mieru či oplotenie malého futbalového ihriska.