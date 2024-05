Obyvatelia Detvy môžu rozhodnúť o využití časti financií z rozpočtu

Detva 22. mája (TASR) - Obyvatelia Detvy môžu opäť rozhodnúť o využití časti financií z mestského rozpočtu. V tomto ročníku postúpilo do verejného hlasovania sedem projektov. Ako informoval hovorca mesta Milan Suja, záujemcovia sa do neho môžu zapojiť do 24. mája.



Medzi nimi sú Náučný a rozprávkový chodník pod Melichovou skalou, čo je športovo-náučné podujatie pre deti vo veku do 15 rokov. Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Detve chce zas zvyšovať povedomie o kvalite životného prostredia. Ďalším projektom je mestský park na trávenie voľného času pre majiteľov psov. Občania môžu hlasovať aj za podujatie Deň detí v starej Detve, ktoré sa uskutoční 1. júna. Občianske združenie Potravinové dary by chcelo výsadbu ovocných stromov na sídlisku Dolinky.



Hlasovanie je aj za uskutočnenie verejného podujatia k desiatemu výročiu Občianskeho združenia Studnička, ktoré bude spojené s dňom otvorených dverí pre deti a rodiny. Posledným projektom je skrášlenie verejných priestorov pred bytovým domom na Novosadoch. "Výsledky budú zverejnené v pondelok 27. mája v priebehu dňa," objasnil hovorca.



Participatívny rozpočet sa zameriava na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov mesta a uskutočnenie projektov. "Cieľom je zapojiť verejnosť do rozhodovania v rámci procesov mesta, podporiť budovanie identity i koncept udržateľnej spoločnosti," vysvetľuje samospráva. Prvý rok tohto rozpočtu bol vlani. Úhrnná suma je aj tento rok 15.000 eur. Výška podpory jedného projektu je maximálne 5000 eur. "Mesto bude financovať viaceré projekty do vyčerpania stanovenej alokácie," poznamenal Suja. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.