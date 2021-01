Detva od budúceho týždňa otvoria všetky mestské škôlky

Detva 8. januára (TASR) - Od budúceho týždňa budú v prevádzke všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Detva. Navštevovať ich budú môcť od pondelka 11. januára na základe príkazu rezortu školstva len deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, prípadne nemôžu vykonávať prácu z domu. Pre TASR to uviedol hovorca Detvy Milan Suja.



Ktoré škôlky od pondelka otvorí mesto Zvolen, zatiaľ nie je známe. Hovorca mesta Martin Svatuška v piatok pre TASR zhrnul, že samospráva ešte dolaďuje detaily a bližšie informácie poskytne pravdepodobne až v pondelok.



Mesto Hriňová v Detvianskom okrese pripravilo pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia. Samospráva občanov upozorňuje, že deti nebudú vo svojich bežných škôlkach, na tento účel zriadia zbernú materskú školu. „Miesto sa môže ešte zmeniť podľa počtu prihlásených detí,“ uvádza mesto na svojej oficiálnej webstránke.



Samosprávy v súvislosti s návratom detí do škôl postupujú v nadväznosti na vypracovaný plán a odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa ministerstva školstva pod kritickú infraštruktúru spadajú povolania zdravotných pracovníkov, policajtov, vojakov, hasičov a aj iné.