V okrese Detva sa nachádza sedem odolných a plynotesných úkrytov

Detva 26. marca (TASR) – V Detvianskom okrese je sedem odolných a plynotesných úkrytov. Ich kapacita je 1875 ukrývaných osôb. Pre TASR to uviedol vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu Detva Marián Rosiar s tým, že umiestnené sú v podzemných priestoroch budov a sú aj samostatne stojace.



Pripomenul, že päť odolných úkrytov má kapacitu 1500 ukrývaných ľudí a dva plynotesné 375 osôb. Počet jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne je v okrese 1584 pre kapacitu 41.475 osôb. „Zabezpečenie úkrytu v okrese predstavuje v odolných a plynotesných úkrytoch 5,49 percenta, v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne je to 100 percent,“ zdôraznil. Podľa neho najväčšie úkryty sa nachádzajú v areáli detvianskych podpolianskych strojární a v katastri mesta Hriňová.



Odolné a plynotesné úkryty v okrese sú v súkromnom vlastníctve firiem. „Prehľad jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne je vedený v obciach a mestách v Detvianskom okrese,“ konštatoval.



Ako informoval, na území mesta Detva sú evidované tri odolné úkryty pre 900 osôb a aj spomínané dva plynotesné s kapacitou 375 ľudí. Ďalej je to 518 jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne s kapacitou 22.640 občanov.



Dodal, že zákon o civilnej ochrane obyvateľstva ukladá povinnosť vlastníkom úkrytov zabezpečovať prevádzkyschopnosť zariadení civilnej ochrany.