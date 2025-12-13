< sekcia Regióny
Detva opakovane zaznamenáva prípady neoprávneného nakladania s odpadom
Autor TASR
Detva 13. decembra (TASR) - Mesto Detva opakovane zaznamenáva prípady neoprávneného nakladania s odpadom pri kontajnerových stojiskách. Je to najmä v blízkosti bytových domov, občania tým porušujú právne predpisy. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že to spôsobuje vizuálne znehodnotenie verejného priestoru, komplikácie pri zbere komunálneho odpadu a aj zbytočné finančné zaťaženie mestského rozpočtu. Objemný odpad, napríklad starý nábytok, matrace, koberce, elektrospotrebiče a podobné predmety, nepatrí k zberným nádobám. A to ani do ich blízkosti. Výnimkou sú len dni, počas ktorých mesto organizuje zber veľkoobjemového odpadu. Takýto odpad je potrebné odovzdať v zbernom dvore v lokalite Studienec, kde ho prevezmú bezplatne. Podľa mesta je to s výnimkou stavebného odpadu, tehál, obkladačiek či betónu, ktorý spoplatnia. Otváracie hodiny zberného dvora sú v stredu od 14.00 do 18.00 h. V sobotu je to od 8.00 do 14.00 h.
Mesto pripomína, že nelegálne ukladaný objemný odpad pri kontajnerových stojiskách ničí vzhľad mesta, bráni vývozu zberných nádob a znečisťuje životné prostredie. Môže tiež ohroziť zdravie detí a zvierat. „Zároveň zvyšuje náklady mesta, ktoré znášajú všetci daňovníci. Aj tí, ktorí odpad triedia a odvážajú zodpovedne,“ zdôrazňuje samospráva. Odpad, ktorý vzniká pri čistení okolia bytoviek, vypletá burina bez zeminy, trávu či zelené časti rastlín, je potrebné ukladať výlučne do hnedých nádob určených na bioodpad. Tento odpad nesmie byť voľne uložený pri kontajneroch. Zakázané je tiež prikladať ich ku kôpkam, ktoré vytvoria pracovníci počas čistenia verejných priestranstiev.
Porušovanie všeobecne záväzného nariadenia Detvy a zákona o odpadoch môže byť sankcionované pokutou až do 1500 eur. „Ak spozorujete nezákonné ukladanie odpadu, kontaktujte Mestskú políciu v Detve alebo mestský úrad,“ doplnil primátor Detvy Branislav Baran.
V novom roku samospráva neplánuje zvyšovať dane a miestne poplatky. Poplatok za komunálny odpad v Detve je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia ustanovený vo výške 0,105 eura za osobu a kalendárny deň.
