Detva opäť plánuje vyhlásiť súťaž na predaj rekreačného domu v Štúrove
Dom s pozemkami, ktoré sa nachádzajú pri rekreačnej oblasti na juhu Slovenska, eviduje mesto ako neupotrebiteľný majetok.
Autor TASR
Detva 24. septembra (TASR) - Mesto Detva opäť plánuje vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na predaj svojho rekreačného domu v Štúrove. V súčasnosti ho samospráva nevyužíva a doteraz sa jej tento majetok nepodarilo predať. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že na septembrové rokovanie detvianskeho mestského zastupiteľstva predložia poslancom návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže. Po odsúhlasení podľa hovorcu súťaž zverejnia. Stanovená minimálna cena predaja je v súčasnosti 105.000 eur.
Dom s pozemkami, ktoré sa nachádzajú pri rekreačnej oblasti na juhu Slovenska, eviduje mesto ako neupotrebiteľný majetok. V súčasnosti je v zlom technickom stave vyžadujúcom investíciu, na ktorú mesto nemá finančné prostriedky.
Primátor Detvy Branislav Baran v minulosti objasnil, že predajom chce samospráva získať peniaze, ktoré môže využiť na obnovu a údržbu iných nehnuteľností pre verejnosť priamo pod Poľanou. Objasnil, že sú to napríklad veľká mestská chata na Kaľamárke. Ďalej je to turistická ubytovňa v miestnej časti Stavanisko. „Sú celoročne využiteľné, aj v lete aj v zime, v Štúrove je to iba v lete, počas sezóny,“ povedal s tým, že tieto dve zariadenia v Detve dokážu generovať príjem pre mesto. Zdôraznil, že je pre neho dôležité, aby boli obe v dobrom technickom stave a mohli ich záujemcom prenajímať na rekreácie.
