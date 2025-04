Detva opäť vyhlási obchodnú súťaž na predaj rekreačného domu v Štúrove

Detva 1. apríla (TASR) - Mesto Detva opäť vyhlási verejné obstarávanie na predaj rekreačného domu v Štúrove, ktorý v súčasnosti nevyužíva. Do predchádzajúcej súťaže sa totiž nikto neprihlásil. TASR o tom informovala prednostka Mestského úradu v Detve Viera Trokšiar Bystrianská.



Samospráva sa aj po stretnutiach primátora Branislava Barana s miestnymi obyvateľmi domnieva, že dôvodom je vyhlásenie iba v slovenskom jazyku. Pripomína, že časť občanov na juhu Slovenska nerozumie po slovensky. Mesto tak rozhodlo, že ďalšie obstarávanie preložia aj do maďarského jazyka. Minimálna ponuková cena v zmysle znaleckého posudku bude rovnaká, čo je približne 100.000 eur.



Dom s pozemkami, ktoré sa nachádzajú pri rekreačnej oblasti na juhu Slovenska, eviduje mesto ako prebytočný a neupotrebiteľný majetok. V súčasnosti je v zlom technickom stave vyžadujúcom investíciu, na ktorú mesto nemá finančné prostriedky. Mestskí poslanci rozhodli o predaji nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže. Najvýhodnejší návrh vyhodnotí komisia. Tvoriť ju budú poslanci mestskej rady, architekt mesta, právnik mesta, vedúca oddelenia správy majetku i prednostka mestského úradu.



Podľa primátora predajom chce samospráva získať peniaze, ktoré môže využiť na obnovu a údržbu iných nehnuteľností pre verejnosť priamo pod Poľanou. Objasnil, že ide napríklad o veľkú mestskú chatu na Kalamárke, na ktorej sa rozpadáva komín a strecha je hrdzavá.



„Aj napriek tomu, že dom v Štúrove sme ešte nepredali, treba to opraviť a je to pripravené,“ povedal primátor. Ďalšou je aj turistická ubytovňa v miestnej časti Stavanisko, kde obnovili kúrenie. „Sú celoročne využiteľné, aj v lete aj v zime, v Štúrove je to iba v lete, počas sezóny,“ reagoval s tým, že tieto dve zariadenia dokážu generovať príjem pre mesto. Zdôraznil, že je pre neho dôležité, aby boli obe v dobrom technickom stave a mohli ich záujemcom prenajímať na rekreácie.