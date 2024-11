Detva opäť vyhlási súťaž na predaj rekreačného domu v Štúrove

Detva 21. novembra (TASR) - Mesto Detva opäť vyhlási verejnú obchodnú súťaž na predaj svojho rekreačného domu v Štúrove, ktorý v súčasnosti nevyužíva. Predchádzajúca bola totiž neúspešná. Zhodli sa na tom poslanci na novembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) s tým, že stanovená minimálna cena predaja je v súčasnosti 101.000 eur.



Dôvodová správa v materiáli pre MsZ uvádza, že podmienky prvej súťaže schvaľovali na júnovom zasadnutí poslancov. Prihlásil sa do nej jeden záujemca, ktorý ponúkol sumu 106.850 eur. "Nezložil však zábezpeku, nesplnil podmienky súťaže a nebola tak úspešná," vysvetľuje samospráva. Pripomína, že prebytočnosť tohto majetku teda schválili v lete. Rovnako aj spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku verejnou obchodnou súťažou.



Dom s pozemkami, ktoré sa nachádzajú pri rekreačnej oblasti na juhu Slovenska, eviduje mesto ako neupotrebiteľný majetok. V súčasnosti je v zlom technickom stave vyžadujúcom investíciu, na ktorú mesto nemá finančné prostriedky.



Primátor Detvy Branislav Baran v minulosti TASR objasnil, že predajom chce samospráva získať peniaze, ktoré môže využiť na obnovu a údržbu iných nehnuteľností pre verejnosť priamo pod Poľanou. Objasnil, že sú to napríklad veľká mestská chata na Kaľamárke. Spomenul, že sa na nej rozpadáva komín a strecha je hrdzavá. Ďalej je to turistická ubytovňa v miestnej časti Stavanisko. "Sú celoročne využiteľné, aj v lete aj v zime, v Štúrove je to iba v lete, počas sezóny," povedal s tým, že tieto dve zariadenia v Detve dokážu generovať príjem pre mesto. Zdôraznil, že je pre neho dôležité, aby boli obe v dobrom technickom stave a mohli ich záujemcom prenajímať na rekreácie.