Detva opäť vyhlási súťaž na predaj rekreačného domu v Štúrove
Autor TASR
Detva 25. septembra (TASR) - Mesto Detva opäť vyhlási verejnú obchodnú súťaž na predaj svojho rekreačného domu v Štúrove. Rozhodli o tom poslanci na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
V súčasnosti tento majetok samospráva nevyužíva a aj napriek predchádzajúcim vyhláseným súťažiam sa jej ho doteraz nepodarilo predať. Na septembrové rokovanie tak predložili poslancom návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže. Po tomto odsúhlasení súťaž zverejnia. Stanovená minimálna cena predaja je v súčasnosti 105.000 eur.
Dom s pozemkami, ktoré sa nachádzajú pri rekreačnej oblasti na juhu Slovenska, eviduje mesto ako neupotrebiteľný majetok. V súčasnosti je v zlom technickom stave vyžadujúcom investíciu, na ktorú mesto nemá finančné prostriedky.
Primátor Detvy Branislav Baran objasnil, že predajom chce samospráva získať peniaze, ktoré môže využiť na obnovu a údržbu iných nehnuteľností pre verejnosť priamo pod Poľanou. Objasnil, že ide napríklad o veľkú mestskú chatu na Kaľamárke či turistickú ubytovňu v miestnej časti Stavanisko. „Sú celoročne využiteľné, aj v lete aj v zime, v Štúrove je to iba v lete, počas sezóny,“ povedal s tým, že tieto dve zariadenia v Detve dokážu generovať príjem pre mesto. Zdôraznil, že je pre neho dôležité, aby boli obe v dobrom technickom stave a mohli ich záujemcom prenajímať na rekreácie.
