Detva opravila časť strechy na budove polikliniky
Autor TASR
Detva 4. januára (TASR) - Mesto Detva v uplynulom období opravilo hydroizoláciu časti strechy na budove polikliniky na Tajovského ulici. Uskutočnila ju spoločnosť z Jasenova a práce vyšli na 9000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Podľa hovorcu bude spoločnosť v novom roku obnovovať aj strešný plášť budovy polikliniky v celkovej cene 54.890 eur. Ďalšou investíciou bude obnova bleskozvodu a uzemnenia budovy zdravotného strediska v celkovej výške 10.344 eur.
Ako uviedol Suja, vážna situácia vznikla na budove polikliniky počas prvého sneženia v minulom roku. „Ukázalo sa, že jej strecha je v ešte horšom technickom stave, ako sa predpokladalo,“ zhodnotil a dodal, že mesto malo pripravené všetky kroky na jej kompletnú výmenu. Prvé výdatnejšie sneženie však podľa neho nástup na stavbu zdržalo. „Na viacerých miestach do objektu pretiekli stovky litrov vody, ktoré museli manuálne zachytávať do nádob a priebežne vylievať,“ zdôraznil. Situácia si vyžadovala opakovaný zásah, aby zabránili vzniku vážnejších škôd v ambulanciách a zázemí zdravotníckeho zariadenia. Hoci v ďalších dňoch intenzita zatekajúcej vody klesla, problémy pretrvávali. „Mesto je pripravené strechu vymeniť, aby sa podobná situácia už nezopakovala,“ reagoval hovorca.
Polikliniku v Detve v posledných rokoch obnovili vďaka eurofondom. Okrem samotnej rekonštrukcie budovy zvýšili jej energetickú hospodárnosť a vybudovali bezbariérové prvky. Kompletná obnova polikliniky prišla po viac ako 40 rokoch jej prevádzky. Cieľom obnovy zariadenia bolo zlepšiť podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i pre obyvateľov mesta a okolitých obcí, zvýšiť štandard vnútorných priestorov a životnosť budovy.
