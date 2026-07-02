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Otvárací program slávností v Detve prinesie tradície Podpoľania
Prvý privítací program má názov Rozdielni, a predsa svoji.
Autor TASR
Detva 2. júla (TASR) - Tradície Podpoľania i pocta folkloristovi Viliamovi Jánovi Gruskovi budú súčasťou programu, ktorý otvorí 59. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP) v Detve. Na hlavnom javisku amfiteátra sa uskutoční v piatok 10. júla večer. TASR o tom informoval člen programovej rady slávností Jaroslav Černák.
Prvý privítací program má názov Rozdielni, a predsa svoji. „Oslavuje rozmanitosť našich regiónov, ktoré sú rozdielne, v láske k dedovizni však ostávajú spojené,“ spresnil. Predstavia sa v ňom predovšetkým domáce folklórne súbory a skupiny. Nasledovať bude predstavenie s názvom Stopy v kruhoch času. Nacvičili ho pri príležitosti nedožitých 90. narodenín folkloristu Grusku.
Ďalšie dni podľa Černáka prinesú tradičné programy, ktoré venujú detským folklórnym kolektívom. Pre divákov pripravujú aj predstavenie s názvom Hasiči. „Vzdá úctu dobrovoľným hasičom a ich dôležitej úlohe pri organizácii kultúrno-spoločenského života v dedinách,“ podotkol.
Posledný deň FSP bude mať podľa Černáka klasický zachovaný formát. Patriť bude programu Rodina, ktorý bude súčasťou 51. Krajanskej nedele. Predstaví osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Na javisko sa postavia folklórne súbory Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. Hostia prídu zo Srbska, z Chorvátska, Poľska, Maďarska, Českej republiky i z Rumunska.
Festival ukončí záverečný galaprogram s názvom Na kus reči. „Zameriava sa na funkciu krčmy v slovenskom prostredí, keď na prelome 19. a 20. storočia plnila významnú kultúrnu, spoločenskú a aj politickú funkciu,“ konštatoval.
Ako ďalej Černák poznamenal, do programu FSP opäť zaradili aj sprievodné podujatia. Návštevníkom prinášajú pohľad na život Podpoľania a slovenský folklór v širších súvislostiach. Centrum tradičnej kultúry v Detve sa bude s deťmi opäť zabávať aktivitami. Aj tento rok zachovajú scénu v stravovacom areáli, kde budú hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy. Pripravujú aj Krajanský dvor. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok od 9. do 12. júla.
Prvý privítací program má názov Rozdielni, a predsa svoji. „Oslavuje rozmanitosť našich regiónov, ktoré sú rozdielne, v láske k dedovizni však ostávajú spojené,“ spresnil. Predstavia sa v ňom predovšetkým domáce folklórne súbory a skupiny. Nasledovať bude predstavenie s názvom Stopy v kruhoch času. Nacvičili ho pri príležitosti nedožitých 90. narodenín folkloristu Grusku.
Ďalšie dni podľa Černáka prinesú tradičné programy, ktoré venujú detským folklórnym kolektívom. Pre divákov pripravujú aj predstavenie s názvom Hasiči. „Vzdá úctu dobrovoľným hasičom a ich dôležitej úlohe pri organizácii kultúrno-spoločenského života v dedinách,“ podotkol.
Posledný deň FSP bude mať podľa Černáka klasický zachovaný formát. Patriť bude programu Rodina, ktorý bude súčasťou 51. Krajanskej nedele. Predstaví osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Na javisko sa postavia folklórne súbory Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. Hostia prídu zo Srbska, z Chorvátska, Poľska, Maďarska, Českej republiky i z Rumunska.
Festival ukončí záverečný galaprogram s názvom Na kus reči. „Zameriava sa na funkciu krčmy v slovenskom prostredí, keď na prelome 19. a 20. storočia plnila významnú kultúrnu, spoločenskú a aj politickú funkciu,“ konštatoval.
Ako ďalej Černák poznamenal, do programu FSP opäť zaradili aj sprievodné podujatia. Návštevníkom prinášajú pohľad na život Podpoľania a slovenský folklór v širších súvislostiach. Centrum tradičnej kultúry v Detve sa bude s deťmi opäť zabávať aktivitami. Aj tento rok zachovajú scénu v stravovacom areáli, kde budú hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy. Pripravujú aj Krajanský dvor. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok od 9. do 12. júla.