Detva plánuje budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 25 mil. eur

Detva 15. decembra (TASR) - Mesto Detva plánuje na budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 25 miliónov eur. Návrh rozpočtu na rok 2024 schválili mestskí poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva.



Príjmy a výdavky sú na úrovni 25.311.876 eur. Na vzdelávanie pôjde v novom roku 14.244.187 eur, na kultúru je to suma 762.050 eur a šport 1.509.056 eur. Na podporu zdravotníctva bude 218.000 eur, program bývanie a bytová politika bude mať sumu 1.629.132 eur. Na cestovný ruch vyčlenili poslanci 86.572 eur, cieľom je zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta. Doprava a telekomunikácie budú mať v ďalšom roku 935.230 eur. Na životné prostredie schválilo mestské zastupiteľstvo finančnú hodnotu 1.241.259 eur.



Ako TASR povedal vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Detve Mojmír Chalupský, viac ako polovica bežných výdavkov je na školstvo. "Na budúci rok sme schválili všeobecne záväzné nariadenie na normatívy na žiaka. Tie sme zvýšili o sedem percent, čiže školy by mali v novom roku fungovať bez problémov," zdôraznil.



Kapitálové výdavky na budúci rok, ktoré sú na obstaranie hmotného a nehmotného majetku mesta, predstavujú vyše 8,8 milióna eur. Z nich chcú rekonštruovať škôlku na Námestí SNP, táto obnova bude stáť viac ako 1.800.000 eur. Ďalej sú to investičné akcie do modernizácie prvej (176.225 eur), druhej (412.471 eur) a tretej základnej školy (401.445 eur). "Veľkou projektovou záležitosťou bude štvrtá základná škola, ktorá sa bude týkať zníženia jej energetickej náročnosti," objasnil s tým, že poslanci na ňu vyčlenili 2.369.315 eur.



V kapitálových výdavkoch je aj suma 30.000 eur na výkup pozemkov a 15.000 eur na rekonštrukciu denného centra pre dôchodcov. Samospráva plánuje aj prístavbu pri liečebni dlhodobo chorých v starej časti mesta, na projektovú dokumentáciu je vyčlenených 65.000 eur. Na koncepciu parkovacej politiky schválilo mestské zastupiteľstvo 20.000 eur a na prístrešok pre bicykle na Kaľamárke 3000 eur. Na opravu a údržbu miestnych chodníkov pôjde 150.000 eur. Veľkou investíciou je podľa mesta aj rekonštrukcia letného štadióna vo výške 830.000 eur.



Samospráva uvádza, že pri zostavovaní rozpočtu sa musela vysporiadať so skutočnosťou, že od štátu zaznamenala výrazný výpadok príjmov. Uvádza, že to riešila šetrením výdavkov v rámci bežného rozpočtu. "Napriek tejto skutočnosti budeme v roku 2024 vyplácať dotácie v rovnakej výške ako v tomto roku," uzatvára mesto.