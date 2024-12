Detva plánuje budúci rok hospodáriť s rozpočtom 30 miliónov eur

Detva 19. decembra (TASR) - Mesto Detva plánuje na budúci rok hospodáriť so sumou viac ako 30 miliónov eur. Rozpočet samospráva zostavovala v zložitej finančnej situácii, nepristúpila však k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Návrh rozpočtu na rok 2025 schválili poslanci na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ).



Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kde prebytok predstavuje sumu 626.286 eur. Kapitálový rozpočet je schodkový, kde schodok predstavuje sumu 5.890.717 eur. "Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkami bežného rozpočtu a finančných operácií," objasňuje mesto. Príjmy a výdavky sú na úrovni 30.265.261 eur. Daňové príjmy sú 6.960.940 eur. Medzi kapitálové príjmy patria plánovaný predaj rekreačného domu v Štúrove (99.000 eur) i stavebné pozemky (40.000 eur).



Najväčší objem financií z mestského rozpočtu, a to viac ako osem miliónov eur, je vyčlenený pre oblasť školstva. Pre kultúru je to vyše 814.000 eur. Zdravotníctvo bude hospodáriť s hodnotou 221.000 eur, na cestovný ruch vyčlenili poslanci vyše 100.000 eur. Bývanie a bytová politika budú mať v ďalšom roku 918.900 eur. Kapitálové výdavky v tejto oblasti sú na úrovni viac ako päť miliónov eur. Na životné prostredie schválilo MsZ finančnú hodnotu 1.274.382 eur, na dopravu a telekomunikácie vyše 519.000 eur.



Kapitálové výdavky na budúci rok, ktoré sú na obstaranie hmotného a nehmotného majetku mesta, predstavujú viac ako 11 miliónov eur. Z nich chcú vybudovať vyvýšený priechod pre chodcov na Štúrovej ulici za 25.000 eur. Na opravu a údržbu chodníkov vyčlenilo MsZ 150.000 eur. Ďalej sú to investičné akcie do multifunkčného ihriska na Stavanisku (84.000 eur), autobusové prístrešky (35.000 eur) a prístrešky na kontajnery (100.000 eur).



V kapitálových výdavkoch sú aj sumy na projektové prípravy, napríklad 25.000 eur na obnovu zelene na Námestí SNP. Samospráva plánuje aj rekonštrukciu denného centra na Partizánskej ulici, na projektovú dokumentáciu je vyčlenených 25.000 eur. Veľkou investíciou je podľa mesta aj rekonštrukcia letného štadióna vo výške 830.000 eur.



Primátor Branislav Baran pre TASR povedal, že dane a poplatok za komunálny odpad zvyšovali vlani. "Bol to po dlhšom čase radikálny nárast. Berieme to aj ako ústretový krok voči občanom. V budúcnosti sa však nevyhneme zvyšovaniu minimálne o infláciu," vysvetlil.



V roku 2025 bude mesto vyplácať dotácie v rovnakej výške ako v tomto roku.