< sekcia Regióny
Detva plánuje druhú etapu cesty pre cyklistov v intraviláne
Pribudnú aj tri nové lávky cez potok.
Autor TASR
Detva 17. marca (TASR) - Samospráva Detvy pripravuje druhú etapu cesty pre cyklistov, ktorá bude viesť cez mesto. Prepája dopravu a pohyb obyvateľov popri Detvianskom potoku. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že projekt je v štádiu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Spresnil, že celková dĺžka trasy bude 2,24 kilometra. Prvý úsek má dĺžku 1,17 kilometra. Trasa sa začne v intraviláne mesta napojením na existujúcu cyklotrasu na Bottovej ulici. „Odtiaľ povedie súbežne s ľavým brehom Detvianskeho potoka, bude križovať Priemyselnú ulicu a Námestie mieru a cez Ulicu Antona Bernoláka sa opäť napojí na existujúcu mestskú cyklotrasu,“ vysvetlil hovorca.
Druhý úsek bude od mostíka na Novosadoch, popri potoku a existujúcom chodníku smerom k obchodnému centru na začiatku mesta. Ďalej to bude cez cestu I/16 Zvolen - Lučenec a skončí v priestore parkoviska pri budove autobusovej dopravy.
V časti cesty vybudujú aj chodník pre chodcov, a to na začiatku úseku a aj od Námestia mieru po Tajovského ulicu. Oddelenie cesty od chodníka vyriešia červenou varovnou dlažbou. Súčasťou projektu sú aj oddychové miesta. Každé vybavia altánkom, stojanmi na bicykle i lavičkami. Postavia aj panel, ktorý umožní nabíjanie telefónov a elektrických zariadení.
Pribudnú aj tri nové lávky cez potok. Každá bude mať dĺžku 13 metrov a prejazdnú šírku štyri metre. Na celej trase plánujú vybudovať nové verejné osvetlenie, spolu 62 stožiarov. V prvej časti vysadia aj 71 stromov.
Celkový rozpočet projektu je 1,68 milióna eur. Časť financií má mesto prostredníctvom Integrovanej územnej investície. „Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja schválila projektový zámer s alokáciou 1,57 milióna eur,“ zdôraznil Suja.
Pre trasu riešia aj majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov. V roku 2025 pod druhú etapu cesty vykúpili alebo zamenili 1732 štvorcových metrov pozemkov. Celkovo má mesto v súčasnosti vyrovnaných viac ako 6300 štvorcových metrov, čo podľa neho predstavuje viac ako polovicu potrebnej plochy. Postupne sa dostáva do fázy, keď bude riešiť aj vlastníkov, ktorí sa dohodnúť nechceli. „Keďže to bude verejnoprospešná stavba s vydaným územným rozhodnutím, v krajnom prípade bude možné pristúpiť aj k vyvlastňovaciemu konaniu,“ zhrnulo.
Spresnil, že celková dĺžka trasy bude 2,24 kilometra. Prvý úsek má dĺžku 1,17 kilometra. Trasa sa začne v intraviláne mesta napojením na existujúcu cyklotrasu na Bottovej ulici. „Odtiaľ povedie súbežne s ľavým brehom Detvianskeho potoka, bude križovať Priemyselnú ulicu a Námestie mieru a cez Ulicu Antona Bernoláka sa opäť napojí na existujúcu mestskú cyklotrasu,“ vysvetlil hovorca.
Druhý úsek bude od mostíka na Novosadoch, popri potoku a existujúcom chodníku smerom k obchodnému centru na začiatku mesta. Ďalej to bude cez cestu I/16 Zvolen - Lučenec a skončí v priestore parkoviska pri budove autobusovej dopravy.
V časti cesty vybudujú aj chodník pre chodcov, a to na začiatku úseku a aj od Námestia mieru po Tajovského ulicu. Oddelenie cesty od chodníka vyriešia červenou varovnou dlažbou. Súčasťou projektu sú aj oddychové miesta. Každé vybavia altánkom, stojanmi na bicykle i lavičkami. Postavia aj panel, ktorý umožní nabíjanie telefónov a elektrických zariadení.
Pribudnú aj tri nové lávky cez potok. Každá bude mať dĺžku 13 metrov a prejazdnú šírku štyri metre. Na celej trase plánujú vybudovať nové verejné osvetlenie, spolu 62 stožiarov. V prvej časti vysadia aj 71 stromov.
Celkový rozpočet projektu je 1,68 milióna eur. Časť financií má mesto prostredníctvom Integrovanej územnej investície. „Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja schválila projektový zámer s alokáciou 1,57 milióna eur,“ zdôraznil Suja.
Pre trasu riešia aj majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov. V roku 2025 pod druhú etapu cesty vykúpili alebo zamenili 1732 štvorcových metrov pozemkov. Celkovo má mesto v súčasnosti vyrovnaných viac ako 6300 štvorcových metrov, čo podľa neho predstavuje viac ako polovicu potrebnej plochy. Postupne sa dostáva do fázy, keď bude riešiť aj vlastníkov, ktorí sa dohodnúť nechceli. „Keďže to bude verejnoprospešná stavba s vydaným územným rozhodnutím, v krajnom prípade bude možné pristúpiť aj k vyvlastňovaciemu konaniu,“ zhrnulo.