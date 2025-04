Detva 11. apríla (TASR) - Mesto Detva plánuje obnoviť budovu bývalej školy vo svojej historickej časti. TASR o tom informovala prednostka Mestského úradu v Detve Viera Trokšiar Bystrianska. Viaceré staré domy v tejto lokalite sú obnovené, zničená poschodová stavba však dlhodobo chátra.



Dodala, že samospráva má v pláne zapojiť sa do výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. Má to byť na podporu investícií na zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov. Súčasťou sú výmena okien, elektroinštalácie, obnova fasády budovy, strechy, podlahy a aj rekonštrukcia sociálnych zariadení. „Cieľom je investícia do opatrení zameraných na zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcej verejnej budovy,“ objasnil hovorca Detvy Milan Suja.



Ako ďalej uviedol, projekt, ako aj rozpočet diela sú v štádiu prípravy. Uskutočnenie je plánované až po vyhodnotení projektov a odsúhlasení dotácie. Priestory bývalej školy sú v súčasnosti prenajaté. Fungujú v nej nájomníci, ktorí poskytujú svoje služby obyvateľom Podpoľania. „V prípade, že mesto bude úspešným žiadateľom a získa financie na obnovu, bude s nimi komunikovať o optimálnom riešení, ktoré súvisí s ich prevádzkou,“ zdôraznil.



V minulosti bola v budove napríklad mestská knižnica a prechodne tam sídlilo Podpolianske múzeum, ktoré sa presťahovalo. To od roku 2014 sídli v historickej časti mesta na Námestí SNP v obnovenej stavbe bývalého Obecného úradu v Detve. V jeho blízkosti je aj vynovené sídlo detvianskych dobrovoľných hasičov. Súčasťou prác boli rekonštrukcia strechy, zbrojnica dostala nové okná, dvere, dlažby a zateplené je podkrovie. Novú tvár dostal počas uplynulých rokov aj Vagačov dom, jedna z najvýznamnejších a najhodnotnejších stavieb v meste, v ktorej bola kedysi bryndziareň.