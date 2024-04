Detva 28. apríla (TASR) - Mesto Detva plánuje počas leta opraviť niektoré úseky ciest na Kaľamárke, ktorá je súčasťou prírodnej chránenej oblasti. Bude to napríklad aj cesta cez časť Chrapková. TASR to povedal primátor Branislav Baran.



Dodal, že je to alternatíva a obchádzka pre panelovú cestu, ktorá vedie k horárni i ku skalám na lezenie. "Ľudia tam bývajú a aj hospodária, aby sa mali ako dostať k svojim príbytkom," spomenul. Po obnove však po tejto ceste budú môcť jazdiť iba bicykle a osobné autá, vjazd pre tie nákladné bude zakázaný. Slúžiť bude aj ako obchádzka v prípade obnovy panelovej cesty.



V tohtoročnej letnej sezóne pribudol pri horárni bufet. Mesto však žiadne novinky podľa primátora nepripravuje. "Je to chránené územie, o určitých veciach rozhoduje Chránená krajinná oblasť Poľana a rovnako majitelia pozemkov," zdôraznil s tým, že bez ich súhlasu nemôže mesto nič robiť. Primátor doplnil, že pri centrálnom ohnisku pribudli klát, sekera a bude aj zásobník na palivové drevo na opekanie. "Chceme ho tam, pretože ľudia už chodili po hore a olamovali stromy, čo sa nikomu nepáči, keď sa takto ničí príroda," priblížil.



Prípadné stanovanie v tomto chránenom území by podľa neho malo byť na ploche pri ohnisku, ostatné miesta na to nie sú určené. "Je to však vždy na vlastnú zodpovednosť, keďže je to miesto s vysokým výskytom medveďa hnedého," uzavrel.



Prírodná a turistická lokalita Kaľamárka je jednou z najvýznamnejších prírodných lokalít na Podpoľaní. "To, čo v tejto lokalite ľudí očarí, je extrémne členitý reliéf, ktorý má za sebou už dlhú horolezeckú tradíciu," poznamenal riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.