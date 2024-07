Detva plánuje pred júlovými folklórnymi slávnosťami čistiť cesty

Detva 4. júla (TASR) - Detvianska samospráva plánuje pred júlovými folklórnymi slávnosťami čistiť cesty. Cieľom je upratať mesto pred najnavštevovanejším podujatím počas roka. TASR o tom informoval detviansky hovorca Milan Suja s tým, že to bude v závislosti od poveternostných podmienok v dňoch 8. až 10. júla.



Dodal, že pracovať budú od križovatky I/16 pri budove Slovenskej autobusovej dopravy smerom k železničnej zastávke. Ďalej to bude aj cesta III/2455 od križovatky pri obchode s potravinami smerom na Kostolnú po koniec mesta. Zároveň to bude aj komunikácia od Námestia SNP ku kúpalisku smerom na miestnu časť Skliarovo po severný vstup k amfiteátru. "V meste býva čistenie chodníkov priebežne v rámci prác aktivačnými pracovníkmi," spomenul. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa tento rok uskutočnia od 11. do 14. júla.



Na všetkých detvianskych uliciach zametala cesty a chodníky vybraná firma zo Zvolena na jar. Prednostka mestského úradu Viera Trokšiar Bystrianska objasnila, že firmu vybrali na základe prieskumu trhu ako najlacnejšiu. Práce vtedy stáli vyše 4000 eur. "Suma však bola pre spoločnosť, ktorá robila túto službu. Okrem toho vyplácame technickým službám priebežne, za bežné čistenie," vysvetlil referent cestnej dopravy Ľubomír Tkáč z mestského úradu. Podľa neho Banskobystrická regionálna správa ciest vyčistila technikou vpusty a šachty v Detve v máji. Bolo to na hlavnej ceste, ktorá vedie celým mestom, i v úseku smerom na železničnú stanicu a práce boli na podnet samosprávy.



V Detve kosí firma, ktorá je víťazom verejnej obchodnej súťaže. Na tento rok sú naplánované štyri kosby. Oproti minulému roku začali pod Poľanou s kosením o tri týždne skôr. Samospráva Detvy obstarávala kosenie trávnatých plôch v meste i na cintoríne. "Na zabezpečenie kosenia verejných priestranstiev sme postupovali v zmysle platnej legislatívy o verejnom obstarávaní," zdôraznil Suja.