Detva plánuje výstavbu nového chodníka
Mesto v tomto roku ukončilo obnovu viacerých peších komunikácií.
Autor TASR
Detva 23. decembra (TASR) - Samospráva Detvy plánuje výstavbu nového chodníka na Ulici Milana Rastislava Štefánika. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 33.409 eur bez DPH.
Jej predmetom sú stavebné práce. Hovorca Detvy Milan Suja dodal, že pre zvýšenie bezpečnosti chodcov v rámci odstavného pruhu urobia novostavbu chodníka. Podľa neho to bude napojením na existujúci chodník s krytom z betónovej zámkovej dlažby. „Súčasťou bude osadenie nových obrubníkov, chodník sa bude tiahnuť pozdĺž ulice popri autobusovej zastávke,“ objasnil.
Ako ďalej uviedol, uskutočnenie zákazky má byť do 40 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska. Samospráva bude chodník financovať z vlastných zdrojov. Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia mohli svoje ponuky predkladať do 23. decembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.
Mesto v tomto roku ukončilo obnovu viacerých peších komunikácií. Investície boli postupne na niekoľkých uliciach. Súčasťou boli Ulica obrancov mieru (15.871 eur s DPH), Pionierska (45.325 eur s DPH) a Záhradná (19.085 eur s DPH). Rozsah prác na Ulici Jozefa Gregora Tajovského bol 114 štvorcových metrov za 21.619 eur s DPH. Celkovo tak v Detve pribudlo 616 štvorcových metrov nových chodníkov v hodnote takmer 102.000 eur. Cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť chodcov, zlepšiť kvalitu verejného priestoru a odstrániť dlhodobé technické nedostatky na chodníkoch, ktoré boli na viacerých miestach v zlom stave.
