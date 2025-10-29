< sekcia Regióny
Detva: Počas Dušičiek pribudne na cintoríne 10 až 15 ton odpadu
S problematikou odpadu sa spája aj kampaň, do ktorej sa opäť pustilo zvolenské občianske združenie Očami prírody. Počas Sviatku všetkých svätých (1. 11.) budú pomáhať občanom triediť odpad z hrobov.
Autor TASR
Detva 29. októbra (TASR) - V období Dušičiek pribudne len na detvianskom cintoríne desať až 15 ton komunálneho odpadu. Neosvedčilo sa ani umiestnenie košov na separovaný zber, pretože ľudia do nich aj tak nahádžu čokoľvek. Informoval o tom konateľ Technických služieb Detva Jozef Malatinec.
Dodal, že takýto separovaný odpad skončí rovnako ako komunálny na skládke. Problémom je podľa mesta aj samotný charakter materiálu, väčšina výzdoby sa tak nedá recyklovať. „Sklenené kahance majú kovové časti, ktoré sa pri spracovaní nedajú oddeliť, a plastové kvety bývajú spojené s kovovými drôtikmi,“ objasňuje.
Ako ďalej uvádza, ľudia by sa mali viac zamyslieť nad tým, koľko plastov prinesú na cintorín a aký to má vplyv na životné prostredie. „Symbolom spomienky môže byť aj jednoduchosť a vkus. Živé kvety či prírodný veniec z čečiny sú krajšie, trvácnejšie a šetrnejšie k prírode,“ zdôrazňuje samospráva. Zároveň podotýka, že stačí zapáliť jednu sviečku, ktorá bude symbolom spomienky za celú rodinu. Uprednostniť tiež podľa mesta treba sklenené kahance s výmennou vložkou, ktoré možno používať opakovane.
S problematikou odpadu sa spája aj kampaň, do ktorej sa opäť pustilo zvolenské občianske združenie Očami prírody. Počas Sviatku všetkých svätých (1. 11.) budú pomáhať občanom triediť odpad z hrobov. Tento rok to však bude len na miestnom cintoríne v Môťovej. Poukázať chcú na nadmernú tvorbu netriedeného odpadu, ktorý ľudia produkujú v období jesenných sviatkov. Zároveň pripomínajú, že každý, komu záleží na čistote a úcte k miestu odpočinku, vie svoj odpad odniesť a vytriediť doma.
