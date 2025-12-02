< sekcia Regióny
Detva pokračuje s obnovou chodníkov,práce ukončuje na Tajovského ulici
Cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov, zlepšiť kvalitu verejného priestoru a odstrániť dlhodobé technické nedostatky na chodníkoch, ktoré boli na viacerých miestach v zlom stave.
Autor TASR
Detva 2. decembra (TASR) - Mesto Detva v súčasnosti pokračuje s obnovou viacerých peších komunikácií. Po viacerých ukončených lokalitách je rekonštrukcia naďalej na Ulici Jozefa Gregora Tajovského. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že celkový rozsah prác na tomto mieste je 114 štvorcových metrov za 21.619 eur s DPH. „Do ukončenia prác na Tajovského ulici bude zhotoviteľ pokračovať v poslednej etape tak, aby celý projekt mohol byť dokončený v zmluvnom termíne,“ objasnil.
Investície boli postupne na viacerých uliciach. Súčasťou boli ulica Obrancov mieru (15.871 eur s DPH), Pionierska (45.325 eur s DPH) a Záhradná (19.085 eur s DPH). Celkovo tak v Detve pribudne 616 štvorcových metrov nových chodníkov v hodnote takmer 102.000 eur. Hlavnou náplňou prác je odstránenie pôvodných a poškodených povrchov, výmena za nové dlažby a aj kompletná obnova základov chodníkov. Mesto uvádza, že vďaka tomu by mali nové komunikácie vydržať dlhšie, byť bezpečnejšie a odolnejšie voči poškodeniu.
Rekonštrukcie sú v rámci projektu s názvom Stavebné úpravy chodníkov v meste Detva, ktorý robí zhotoviteľ Strebal Detva. Stavenisko zhotoviteľovi odovzdali 10. septembra a práce majú na základe zmluvy ukončiť do 9. decembra. Mesto pripomína, že obnova pokračuje podľa plánu.
Cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov, zlepšiť kvalitu verejného priestoru a odstrániť dlhodobé technické nedostatky na chodníkoch, ktoré boli na viacerých miestach v zlom stave. „Kvalitná pešia infraštruktúra je základom každého moderného a bezpečného mesta. Rekonštrukcie sú preto investíciou do komfortu obyvateľov aj do celkového vzhľadu našich ulíc,“ povedal vedúci oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb mesta Ľubomír Tkáč.
