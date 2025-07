Detva pokračuje s obnovou futbalového a atletického štadióna

Detva 18. júla (TASR) - Mesto Detva v súčasnosti pokračuje s obnovou futbalového a atletického štadióna. Doteraz urobili časť búracích a prípravných prác. Odvodnili areál, uložili aj časť podkladov a súčasťou prác bola i montáž potrubia. TASR o tom informoval vedúci oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb mesta Detva Ľubomír Tkáč.



Dodal, že stavebné práce sa začali v máji tohto roka v zmysle zmluvy o dielo so zhotoviteľom. „Ku koncu júna 2025 možno konštatovať 20-percentné prestavanie,“ objasnil.



Zhotoviteľ na jar pri preberaní diela podotkol, že priestor by mohol byť hotový do konca roka. „Zmluva síce hovorí o tom, že práce majú trvať dvanásť mesiacov. V našom pláne je však stavbu odovzdať skôr,“ povedal Cyril Špendla zo spoločnosti, ktorá štadión obnovuje.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie mestu schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 806.000 eur. „Futbalové ihrisko, ktoré patrí s rozmermi 105 krát 72 metrov k najväčším na Slovensku, bude zmodernizované a doplnené o nový závlahový systém,“ spomenul v minulosti hovorca Detvy Milan Suja.



Okrem neho obnovia aj atletickú dráhu a sektory na jednotlivé disciplíny. Budú to napríklad 400-metrový ovál so štyrmi dráhami a šiestimi dráhami na šprintérskej rovinke, ďalej sektor na skok do diaľky a trojskok, na hod oštepom, diskom a kladivom. Vytvoria aj priestor na skok do výšky i vrh guľou.



Primátor Branislav Baran uviedol, že cieľom projektu je rozvoj športu v Detve. „Je to projektované a aj konzultované s odborníkmi z atletického zväzu tak, aby to plnilo všetky kritériá a štandardy pre usporiadanie juniorských súťaží,“ potvrdil.



Areál budú môcť po rekonštrukcii využívať miestny športový klub, školské zariadenia i verejnosť. Priestor na atletiku bude napríklad aj pre Športový klub Detva v pohybe. Dospelí i deti sa venujú behu, cyklistike, skialpinizmu i bežeckému lyžovaniu.