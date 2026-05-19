Detva pokračuje s obnovou viacerých úsekov chodníkov
Ako prvé na jar začali obnovovať frekventované úseky v centre mesta.
Autor TASR
Detva 19. mája (TASR) - Mesto Detva pokračuje s obnovou viacerých úsekov chodníkov, ktoré už nevyhovovali technickému stavu ani nárokom na bezpečný pohyb. Investícia za viac ako 172.000 eur má priniesť nielen vyšší komfort, ale aj estetickejšie verejné priestory. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Spresnil, že počas mája sa začína rekonštrukcia chodníka na Partizánskej ulici pri prvej základnej škole. Tento úsek pre chodcov dočasne úplne uzavrú. Doprava pre vodičov bude podľa neho čiastočne obmedzená. Na Chalupkovej ulici okrem chodníkov upravia aj vjazdy k rodinným domom. „Pri dolnom cintoríne pribudnú nové spevnené plochy, ktoré vytvoria parkovacie miesta pre návštevníkov,“ objasnil.
Ako ďalej uviedol, na leto má samospráva pripravený ďalší projekt, a to výstavbu nového parkoviska pri poliklinike na Tajovského ulici. „Vzniknúť by malo 17 parkovacích miest, z toho tri pre osoby so zdravotným postihnutím,“ zdôraznil. Súčasťou projektu bude aj úprava prístupového chodníka a spevnených plôch.
Hovorca pripomenul, že v súčasnosti pokračujú práce v centre mesta. Koncom apríla sa v ňom začala výstavba nového chodníka v priestoroch autobusovej zastávky pri piatej materskej škole. Práce rozdelili do dvoch etáp tak, aby zachovali obsluhu zastávky. „Novinkou bude aj vodorovné dopravné značenie, ktoré jasne vymedzí priestor pre autobusy a zvýši bezpečnosť cestujúcich,“ podotkol. Počas prác treba podľa samosprávy počítať s čiastočnými dopravnými obmedzeniami.
Ako prvé na jar začali obnovovať frekventované úseky v centre mesta. Týkalo sa to Tajovského ulice, úseku od banky po križovatku s Bernolákovou ulicou. Súbežne boli práce aj na Ulici Andreja Hlinku pri bytových domoch. V oboch lokalitách to boli kompletná obnova, odstránenie pôvodného asfaltu, úprava podložia a položenie novej zámkovej dlažby. Podľa mesta vymenili aj poškodené obrubníky.
