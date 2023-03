Detva 28. marca (TASR) – Mesto Detva pokračuje s prípravami na obnovu futbalového štadióna. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku a spolufinancovania projektu schválili detvianski mestskí poslanci na svojom marcovom rokovaní.



Ako TASR potvrdil hovorca mesta Milan Suja, samospráva sa chce zapojiť do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, a to v rámci programu s názvom Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry. Vyhlásila ju Správna rada Fondu na podporu športu. "Finančný príspevok z fondu poskytujú v maximálnej výške 70 percent oprávnených výdavkov," spresnil s tým, že rozpočet projektu je takmer 1.100.000 eur.



Dodal, že podmienkou do termínu podania žiadosti sú okrem iného právoplatné stavebné povolenie a začaté verejné obstarávanie na všetky časti oprávnených výdavkov projektu. "K žiadosti musí mesto doložiť aj uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým schvaľuje dofinancovanie projektu," vysvetlil.



Súčasťou obnovy futbalového štadióna bude aj vybudovanie priestoru na atletiku. Primátor Branislav Baran pripomenul, že v rámci prác pribudnú bežecké dráhy, priestor na skok do piesku, krátke behy i skok do výšky. Súčasťou majú byť aj vybudovanie miest na hod oštepom a vrh guľou i závlahový systém futbalového štadióna. Podľa neho budú areál využívať miestny športový klub i školské zariadenia. Doplnil, že behať po tratiach budú môcť aj občania a cieľom celého projektu je rozvoj športu v Detve.