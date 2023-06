Detva 14. júna (TASR) - Mesto Detva pokračuje s prípravami na obnovu futbalového štadióna, v súčasnosti má dodávateľa stavebných prác. TASR to povedal primátor mesta Branislav Baran. Dodal, že samospráva čaká na vyjadrenie, či projekt finančne podporí Fond na podporu športu.



Mesto sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, a to v rámci programu s názvom Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry. Vyhlásila ju Správna rada Fondu na podporu športu. "Ak neuspejeme, budeme hľadať ďalšie možnosti externého financovania," spresnil primátor. Rozpočet projektu je takmer 1,1 milióna eur.



Fond na podporu športu pre TASR uviedol, že žiadosti posudzuje a hodnotí odborna komisia. Tá predklada spravnej rade fondu zoznam ziadosti spolu s pisomnym hodnotenim a uvedenim poctu bodov pridelenych jednotlivym ziadostiam spolu s odovodnenim. "Schvaľovanie žiadostí v súlade s časovým harmonogramom výzvy sa uskutoční do 16. júla tohto roka," objasnil vo svojom stanovisku.



Súčasťou obnovy futbalového štadióna bude aj vybudovanie priestoru na atletiku. V rámci prác pribudnú bežecké dráhy, priestor na skok do piesku, krátke behy i skok do výšky. Súčasťou majú byť aj vybudovanie miest na hod oštepom a vrh guľou i závlahový systém futbalového štadióna. Podľa primátora budú areál využívať miestny športový klub i školské zariadenia. Doplnil, že behať po tratiach budú môcť aj občania a cieľom celého projektu je rozvoj športu v Detve.